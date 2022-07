Toni Costa y Natalia Alcocer perdieron la sonrisa al saber que ambos están nominados para eliminación en LCDLF2

Toni Costa y Natalia Alcocer están nominados y en peligro de eliminación, junto a Daniella Navarro. Osvaldo Ríos le está pidiendo a sus fans que apoyen al ex de Adamari López, para que se salve y siga en la competencia. Y mientras todo esto sucede, gran parte del público quiere que la actriz venezolana -Navarro- abandone el show.

Los fans quieren que Daniella salga de la casa, ya que después de ser una de las grandes favoritas, el acoso y bullying al que ha sometido a Ivonne Montero le pasa factura, y el favoritismo se ha convertido en un rechazo palpable.

Por su parte, Natalia Alcocer siempre ha tratado de mostrarse animada pese a estar nominada. Pero esta vez la sonrisa la abandonó cuando vio que tanto ella como Toni Costa estaban nominados y en peligro de abandonar la competencia.

Ni Nacho Casano, ni Salvador Zerboni entienden cómo ellos lograron librarse de esta penultima nominación, como también Laura Bozzo. A Ivonne Montero no pudieron tocarla, porque se ha convertido en la última gran líder de la casa.

Recordemos que el liderato de Montero fue lo que hizo que todos tuviesen que cambiar sus formas de nominar. Por esta razón Toni Costa había estado tan molesto en los últimos días, ya que él, como el resto de los habitantes, querían no sólo nominar a Ivonne, sino también eliminarla y sacarla de la competencia. Muchos de los miembros del reality subestiman a Montero, piensan que como ellos el público tampoco la quiere. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

