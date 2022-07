Laura Bozzo a Salvador Zerboni en ‘La Casa de los Famosos’: “Deja de ofenderme”

La relación entre Laura Bozzo y Salvador Zerboni en ‘La Casa de los Famosos’ ha tenido muchas curvas. Una nueva pelea entre ambas personalidades tuvo lugar en la nueva habitación naranja, en la que todas las celebridades que siguen dentro del show deben dormir juntas.

En esta oportunidad el intercambio de palabras entre Bozzo y Zerboni se dio mientras que el mexicano estaba acostado en su cama y Bozzo estaba de pie. Allí mismo, sobre otra cama, estaba sentada Daniella Navarro, quien también ha tenido discusiones con Salvador Zerboni y hasta un encuentro con besos incluidos.

“Mira, Salvador, una más”, dijo Bozzo y Zerboni le respondió “¿De qué? Cuéntame… No, no pregunto, ¿y qué Lau?”.

“¿Qué te pasa? Deja de hablarme y de ofenderme. A ver Daniella, ¿te parece esto? ¿Sabes lo qué a mí me está costando venir a este cuarto? ¿Sabes lo qué me está costando aguantar todo lo que pasó en el SUM el domingo y todo lo que me…? Y encima tengo que bajar la cabeza y hacerme la estúpida y quedarme acá”, expresó Bozzo, alzando la voz.

En ese momento en la habitación también estaba Natalia Alcocer. Hace unos días Bozzo, Navarro y Zerboni habían hecho las paces después de intensos días de roces entre ellos.

Laura Bozzo fue la única integrante de la casa, de las 7 personalidades que siguen en competencia, a la que no le gustó la aparición del cuarto naranja y la eliminación de los cuartos morados y azul pues ahora todos deben dormir en la misma habitación. Cuando se anunció esta situación, ella expresó todo su descontento: “no, no no”, “Muy mal”, “¿Es chiste?… Estamos en una guerra” y “Yo la verdad prefiero ir agarrando mi maleta… No voy a ingresar” fue parte de lo que comentó Bozzo mientras se daba la noticia de la nueva habitación.

Mientras todos los demás famosos salían corriendo para escoger su nueva cama, Bozzo se quedó en el patio y lentamente caminó hasta la entrada de la habitación, se paró en la puerta, miró hacía adentro y se dio la media vuelta y se marchó.

