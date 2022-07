Angelina Jolie gana batalla legal contra su exmarido Brad Pitt por bodega francesa

En medio de las múltiples batallas legales que Angelina Jolie y Brad Pitt han estado peleando, la más acalorada en los últimos tiempos fue su tira sobre quién es dueño de la bodega Chateau Miraval, que ahora se estima en $167 millones, que juntos adquirieron en 2008. Pero parece que la expareja ahora ha recibido un veredicto.

Según se ha dado a conocer, esta disputa llegó a su fin luego de que un juez falló a favor de Angelina y en contra de Brad.

A principios de 2022, se informó que el actor estaba demandando a Jolie por vender su participación en el viñedo francés que compraron juntos. La expareja compró una participación mayoritaria en Chateau Miraval en 2008 y se casaron allí seis años después.

Pitt dice que él y su exesposa acordaron no vender sus participaciones en el lugar sin el permiso del otro, pero Jolie vendió su parte a un fabricante de licores propiedad de un oligarca ruso, según la demanda.

El actor, de 58 años, dijo que había “invertido dinero y sudor” para hacer de Miraval uno de los productores de vino rosado más respetados del mundo, con ingresos anuales superiores a $50 millones y acusó a Jolie, de 46 años, de buscar “ganancias inesperadas no ganadas” de su trabajo, mientras infligía “daño gratuito”.

Esto provocó el inicio de una guerra en los EE.UU., Francia y Luxemburgo, pero los abogados de Jolie han tenido éxito en su intento de citar documentos de Pitt y su gerente comercial.

A pesar de que el equipo legal de Brad luchó para que los tribunales denegaran la solicitud de Angelina de cualquier papel y correspondencia, un juez de Los Ángeles dijo que Brad y sus socios deben entregar todos los documentos al equipo de Angelina.

Fuentes cercanas a la operación de negocios de Jolie dijeron a Page Six que Pitt se ha dejado llevar por el rencor y la ira que ha guardado desde su separación y que ha permitido que esto se interponga en sus negocios.

“Cualquier ser humano racional estaría feliz de que Stoli fuera un socio en su negocio. Tiene un marketing y una distribución de primera categoría”, dijeron los informantes y explicaron que la firma ofrece enormes oportunidades para hacer crecer el negocio. “Simplemente no puede ver más allá de su odio hacia Jolie”.

Pero una fuente cercana a Pitt reveló a Page Six que no sólo el acuerdo con Stoli no es una obviedad, ya que el actor también había rechazado una oferta de venta a la misma empresa cuando él y Jolie aún estaban casados.

Según los informantes, la idea de vender una parte del negocio para mejorar la distribución es contraria al plan que tiene desde hace tiempo para el proyecto, que consiste en reinvertir los beneficios en la empresa.

Además, aseguran que “la mejor manera de conservar el valor para [sus hijos] es que los padres mantengan la plena propiedad de este activo cada vez más valioso y en expansión”.

Los destacados actores de Hollywood, que tienen seis hijos, se separaron en 2016 tras nueve años unidos desde que se conocieron en el rodaje de la cinta ‘Sr. y Sra. Smith’.

