Dicen que Adamari López le envió una ‘indirecta’ a Toni Costa: “Eso me huele a despecho”

Adamari López publicó un nuevo video en su cuenta de Instagram y no se hicieron esperar los comentarios en los que destacan a Toni Costa, la ex pareja de la presentadora boricua y padre de su hija Alaïa.

En este video López baila junto a su hermano Alberto él famoso tema “Mi mayor venganza”, de la cantante India. Entre otras frases, la canción destaca: “Yo te lo regalo. Llevátelo lejos. Él es mala suerte y yo no lo quiero. Mi mayor venganza será que te quedes con él”.

Mientras la boricua baila junto a su hermano, ella canta la canción mirando hacía la cámara. Esta situación generó muchos comentarios con respecto a Toni Costa, pues varias personas indicaron que podría ser una ‘indirecta’ para él. Estos son algunos de los más destacados:

“ay yaaa superalo y no le des tanta importancia”, “Eso me huele a despecho, ya dale vuelta a la página brilla con tu propia luz estás en tu mejor momento”, “Esa indirecta para quien es ??”, “No se pero la siento un poco dolida algo le hizo Toni que ella no se lo perdona. Pero está más fina que nunca”, “Ya supera la separación de tony querida”, “ya para de tirar indirectas y disfruta tu soltería sin comentarios !!!! La@vida es una sola !!!!”, “Chaparrita ya deja eso en paz, muchas indirectas”, “Nada que lo superas. Pasa la hoja y pa’lante Ada” y “Sabe a dolor… y molestia. Si ya lo dejaste ir. Ya dale vuelta a la página” son algunos de los que se pueden leer.

Toni Costa está participando desde hace más de dos meses en ‘La Casa de los Famosos’. Esta semana el bailarín y coreógrafo español está en riesgo de ser eliminado y expresó su preocupación en una conversación junto a Laura Bozzo y Natalia Alcocer:

“Esto… Es nuevo para mi. Estuve la primera semana pero hace dos meses de eso, justamente”, dijo Costa.

Bozzo le dio sus palabras de apoyo:” Tú tienes un montón de público… no te pases. Has actuado de una manera hermosa con todos en la casa… Mira, Toni, yo te digo una cosa: la gente espera que tú seas lo que eres”.

Y este agregó: “Hay que ver si el público a lo mejor estaba esperando que yo estuviera ahí. ¿Me entiendes? No sabemos, Laura. Pero si me voy me voy muy en paz y muy tranquilito”.

Sigue leyendo: Toni Costa expresó su preocupación por su nominación en ‘La Casa de los Famosos’

Las mujeres en ‘La Casa de los Famosos’ presumieron sus encantos con una sensual coreografía de Toni Costa

¿A quién quiere fuera del programa el público de ‘La Casa de los Famosos’?