Toni Costa expresó su preocupación por su nominación en ‘La Casa de los Famosos’

Toni Costa es uno de los nominados para la eliminación de esta semana en ‘La Casa de los Famosos’. El bailarín y coreógrafo español está en riesgo de abandonar el programa junto a Natalia Alcocer y Daniella Navarro y todo depende de los votos del público.

Costa expresó su preocupación por estar nominado ya en la etapa final de este reality show de Telemundo. En una conversación con Laura Bozzo y Natalia Alcocer el español habló sobre su angustia ante esta nominación.

“Esto… Es nuevo para mi. Estuve la primera semana pero hace dos meses de eso, justamente”, dijo Costa con preocupación. “Tranquilo, te va a ir muy bien”, dijo Alcocer para darle apoyo en ese momento.

“Tú tienes un montón de público… no te pases. Has actuado de una manera hermosa con todos en la casa… Mira, Toni, yo te digo una cosa: la gente espera que tú seas lo que eres”, le expresó Bozzo mientras él estaba parado frente a ella.

Costa también expresó con preocupación: “Hay que ver si el público a lo mejor estaba esperando que yo estuviera ahí. ¿Me entiendes? No sabemos, Laura. Pero si me voy me voy muy en paz y muy tranquilito”.

En los comentarios de esta publicación el público también le expresó su apoyo: “Toni tu te quedas, se va Natalia”, “Tu te quedas tonny fuera daniela”, “Toni se salva esta vez, la que va para afuera es daniela”, “Toni se salva esta vez, la que va para afuera es daniela”, “Todos dicen lo mismo el se ha comportado bien , le tienen carińo , es muy buena persona, orgullosos de ti Toni”, “tony y Natalia deben seguir” y “Laura es muy sabia y reconoce el gran ser humano que es Toni; por eso debe y merece ganar toni campeón de la casa de los famosos” son algunos de los que se pueden leer.

