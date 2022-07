Hijo de Niurka Marcos dio su punto de vista tras las relaciones amorosas que ha tenido su madre

La vedette Niurka Marcos durante su participación en ‘La Casa de los Famosos 2’ fue bastante controversial, no solo por su comportamiento y discusiones que llegó a tener con más de uno de sus compañeros. También por su amorío con el actor, Juan Vidal quien hace tan solo una semana terminó siendo eliminado.

Él estando dentro de la casa le manifestó a ella que la extrañaba bastante, pues ella le respondió que lo iba a esperar pero al parecer las cosas no terminaron saliendo como la cubana lo esperaba. Por ello, su hijo Emilio Osorio se pronunció sobre lo que piensa de las relaciones de su madre.

“A diferencia de muchas familias públicas, creo que somos una familia bastante unida y creo que eso es lo que nos defiende. Ay, mi mamá no es perfecta, pero es mi mamá y es una belleza“, destacó Emilio en una entrevista realizada en ‘Al Rojo Vivo’.

Sin embargo, Osorio destacó en todo momento que no le gusta meterse en ese tipo de asuntos que forman parte de la vida personal de su madre aunque de igual manera no se contuvo y explicó su punto de vista.

“Te voy a decir algo, yo no me meto con las parejas de mi mamá porque yo no quiero que se meta con las mías. Ella es la que tiene que ser feliz y se le ve feliz. Si está enojada se le nota de aquí a China”, mencionó el también hijo del productor mexicano, Juan Osorio.

También manifestó que siempre ha intentado buscarle la vuelta y no preocuparse por todo lo que suceda, al contrario que aquello que le ocasione intranquilidad solo sea cuando no vea que su madre está riendo de la felicidad.

“Creo que el día que yo le dé un consejo o me preocupe por ella, estaría muy tontito… Me preocupo por verle una sonrisa en la cara. El colmillo yo creo que le llega al piso, raspa y todavía le da mil vueltas”, declaró el primogénito de Marcos.

A su vez, no quiso profundizar en el romance que existió entre Niurka y Juan dentro del famoso reality show.

