¿Salvador Zerboni es el gran favorito de La Casa de los Famosos?: las encuestas lo favorecen a él y a Ivonne Montero

Si hoy fuese la gran final de La Casa de los Famosos, tomando en cuenta las votaciones que se han realizado hasta hoy, todo indicaría que el ganador del reality de Telemundo sería Salvador Zerboni, seguido y muy de cerca por Ivonne Montero, quien está tan cerca que podría arrebatarle el primer lugar.

Los mexicanos están conquistando al público de La Casa de los Famosos. Salvador Zerboni e Ivonne Montero han demostrado ser dos personas con paciencia y humildad. Y es que ambos han mantenido la calma cuando han sido víctimas de las faltas de respeto brutales por parte de Daniella Navarro y Laura Bozzo

En votaciones los menos populares ante el ojo del público son Toni Costa y Natalia Alcocer. El tercer lugar lo ocuparía Daniella Navarro y Laura Bozzo se quedaría con el cuarto puesto. Nacho entraría a la final con el quinto lugar en votaciones, según la gráfica de pastel expuesta por la cuenta de Instagram de LCDLF2 _VIP.

Recordemos que al día de hoy esta cuenta de Instagram ha sido muy atinada al reflejar el interés del público en votaciones.

En cuanto a la nominación más reciente, el posible eliminado de La Casa de los Famosos sería Toni Costa. Natalia Alcocer ha logrado obtener mayor simpatía por parte del público y volvería a la casa con el segundo lugar en el gusto de los fans. Mientras que Daniella se mantiene firme y fuerte con un primer lugar en las preferencias, para esta eliminación. View this post on Instagram A post shared by LCDLF2 _VIP (@lcdlf2_vip)

Lee más sobre La Casa de los Famosos aquí:

Toni Costa dice castigar las faltas de respeto en LCDLF2, entonces ¿por qué no nominó a Daniella Navarro?: los fans quieren saber

Alaïa pide que apoyen a Toni Costa para que se mantenga como concursante de ‘La Casa de los Famosos 2’

Toni Costa expresó su preocupación por su nominación en ‘La Casa de los Famosos’