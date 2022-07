Salvador Zerboni le tendría ganas a una de las eliminadas de ‘La Casa de los Famosos 2’

‘La Casa de los Famosos‘ desde su inicio también ha sido caracterizado no solo por las controversiales discusiones que se registran dentro del mencionado reality show, también por los romances fugaces que se presentan en medio del encierro que llegan a tener todos estos artistas.

Hasta la fecha son varios los que se han registrado a lo largo de más de 10 semanas que han estado transcurriendo. Sin embargo, hay uno bastante llamativo que al parecer nadie se lo esperaba y se trata de los deseos del actor Salvador Zerboni hacia Mayeli Alonso quien también participó poco tiempo tras haber sido la primera eliminada.

Recientemente se registró una conversación bastante candente entre los pocos participantes que todavía se mantienen en el reality show. Entre el mexicano, Toni Costa, Nacho Casano y Laura Bozzo comenzaron a manifestar lo que sería su experiencia en la suite.

Recordemos que el actor de televisión no quiso volver a estar ahí con la actriz Daniella Navarro, pues ella hasta lo desprestigió al hablar del tamaño de su miembro delante de todos, video que se viralizó en las redes sociales.

Posteriormente, Zerboni delante de los artistas antes mencionados, les comentó los deseos que tenía hacia la exesposa de Lupillo Rivera, conversación en la que además resaltó lo lamentable que fue que la hayan eliminado de ‘La Casa de los Famosos’.

A su vez, el mismo actor expresó que de no haber sido la elegida para salir, pues quizás las cosas hubiesen sido completamente diferentes para ambos de Mayeli haberlo permitido.

“Mi pendiente fue eso, pero no con alguien de aquí… Digo, si se hubiera quedado Mayeli ¡Ah no bueno!“, dijo el actor, manera en la que dejó muy claro lo que ha sentido por la empresaria. View this post on Instagram A post shared by M A Y E L I A L O N S O (@mayelialonsooficial)

Nacho Casano no se aguantó y le dijo: “Mmmm, usted quería comer rico”, fue parte del comentario que emitió el actor en son de broma hacia Zerboni, y es que este no se quedó en silencio porque le respondió: “Tengo hambre“, hecho que le causó demasiada gracia al bailarín español, Toni Costa.

