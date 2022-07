Toni Costa dice castigar las faltas de respeto en LCDLF2, entonces ¿por qué no nominó a Daniella Navarro?: los fans quieren saber

Toni Costa nominó a Laura Bozzo y a Salvador Zerboni por su comportamiento en La Casa de los Famosos, en la que ya es la penultima tanda de nominaciones previas a la gran final. Por esta razón, el público del 24/7 le reclama la falta de solidaridad hacia Ivonne Montero, al no nominar así a Daniella Navarro, quien a diferencia de Zerboni ha protagonizado los hechos de mayor violencia dentro de la casa junto a Bozzo en contra de Ivonne Montero.

El público le reclama a Toni que el hecho de ser amigo, nuevamente, de Navarro dentro del reality de Telemundo lo esté llevado a olvidar o preferir ignorar el acoso y el bullying que la venezolana ejerció sobre Ivonne Montero.

“Estuvieron a punto de llegar a los golpes, porque Daniella prácticamente le estaba echando el cuerpo encima a Ivonne”, “Ivonne Montero está sola dentro de esa casa…”, “La producción no piensa hacer nada por detener esto”, “Ni Toni está defendiendo a Ivonne… parece que todos quieren que Daniella la golpee”: los fans están diciendo todo esto en el 24/7 de La Casa de los Famosos.

El público de Telemundo no entiende de dónde surge tanto odio hacia una persona que ha jugado igual que todos. Los participantes creen que la verdad que han visto sus ojos es la única que cuenta y no reflexionan sobre el resto de cámaras que hay en la casa, en donde se ha visto cómo todos han hablado atrocidades de la actriz. Mientras que ésta ha hecho lo opuesto.

Los comentarios de Ivonne sobre el resto de participantes surgen de la experiencia de ella con éstos. Sin embargo, al ver que todo lo que dice o hace se tergiversa ella ha decidido callar y alejarse. Lamentablemente, aún convirtiéndose en una isla, Ivonne sigue siendo el blanco al que todos apuntan para insultar y perseguir ya sea en su cara o sobre todo a sus espaldas.

Los fans de Montero concuerdan en que Ivonne ha podido cometer errores, pero al hacer una suma general sobre sus defectos concuerdan en que sus faltas no superan las de Laura Bozzo, Nacho Casano, Daniella Navarro, Juan Vidal y Niurka Marcos. Los famosos que han salido eliminados del reality y las celebridades invitadas a opinar sobre el programa concuerdan en que Ivonne no merece el trato que se le está dando. View this post on Instagram A post shared by ChismecitoChannel😻 (@chismecitochannel)

Los gritos y las ofensas de Navarro, al día de hoy, son los hechos de mayor violencia que ha vivido La Casa de los Famosos, superando así la cena que protagonizaron Nacho Casano y Lewis Mendoza junto a Ivonne Montero, en donde la actriz mexicana también fue víctima de ataques verbales atroces, que van en contra de la dignidad de cualquier persona, no sólo por ser mujer. Y Toni Costa, que dice castigar las faltas de respeto dentro de la casa no ha hecho nada al respecto. View this post on Instagram A post shared by ChismecitoChannel😻 (@chismecitochannel)

