New York Red Bulls conquista Austin con un juego de muchos goles en la MLS [Videos]

Con un espectacular 3-4, los New York Red Bulls salieron victoriosos de su visita al potente Austin en una jornada de domingo en la MLS con solo dos partidos y en la que el LA Galaxy de Javier ‘Chicharito’ Hernández tomó aire con su primer triunfo tras tres derrotas consecutivas.

Pese al doblete del argentino Sebastián Driussi, que iguala con 13 goles a su compatriota Valentín ‘Taty’ Castellanos (New York City) como máximo artillero de la MLS, el Austin cayó ante los New York Red Bulls y se aleja del liderato del Oeste, en manos del LAFC de Carlos Vela y Gareth Bale.

Los New York Red Bulls salieron muy enchufados y en los primeros 15 minutos ya habían metido dos goles que, posteriormente, fueron anulados por fuera de juego.

Sí valió el de Serge Ngoma en el 14, aprovechando un triste fallo del portero del Austin Andrew Tarbell, y el de Dru Yearwood en el 26, por lo que los visitantes dominaban el marcador por 0-2 antes de haberse jugado media hora de partido.

Driussi sumó el primero de su cuenta particular con un empalme desde fuera del área al filo del descanso, pero en la reanudación Cameron Harper y Tom Barlow, en el 51 y el 65, respectivamente, dejaron el encuentro prácticamente sentenciado con un 1-4. Un gol de lujo de @SebadriussiOk! 💥 pic.twitter.com/dInShsXSPB— Austin FC (@AustinFC) July 25, 2022 The execution on this slide-high five is A+! pic.twitter.com/3fkT2orkag— New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) July 25, 2022 Put his defender on skates! @cameron__harper restores the two-goal lead!@Audi I #RBNY pic.twitter.com/A0fPPM4AoI— New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) July 25, 2022

Sin embargo, el Austin no se rindió, Driussi consiguió su segundo gol con un gran disparo desde fuera del área tras recorte en el 69 y Ethan Finlay en el 81 puso emoción al encuentro, que finalmente supieron amarrar los neoyorquinos. Number 1️⃣ 3️⃣ on the season for @SebadriussiOk! 👏 pic.twitter.com/3gwbI9eggG— Austin FC (@AustinFC) July 25, 2022 Absolute scenes from the fortress. We never stop fighting. pic.twitter.com/R8ftzCcdZJ— Austin FC (@AustinFC) July 25, 2022

