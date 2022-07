VIDEO: Victoria Beckham enloquece a sus fans cantando un tema de las Spice Girls en un karaoke

Victoria Beckham ha vuelto a ser una Spice Girl, al menos por una noche. La estrella de la moda, que se encuentra de vacaciones en Saint-Tropez con su esposo, David Beckham, ha sorprendido a sus seguidores después de que el futbolista compartiera un video en las redes sociales de la cantante interpretando un clásico del grupo de chicas de los años 90, ‘Stop’.

Junto a un video de la actuación, David escribió en Instagram: “Noche de karaoke con la única Posh Spice“.

Victoria Beckham -que saltó a la fama como Posh Spice en la girlband junto a Geri Halliwell, Mel B, Emma Bunton y Melanie C- volvió a publicar el clip en una historia propia de Instagram y escribió: “Solo para ti @davidbeckham“.

La cantante de ‘Not Such an Innocent Girl’ -que desde sus días en la música pop ha formado una gran carrera en el diseño de modas y rechazó la invitación de las intérpretes de ‘Wannabe’ para una gira de reunión en 2019- también dejó atónita a su ex compañera de grupo, Melanie C, quien no tardó en bromear con la publicación diciendo que estaba contenta de ver a Victoria “adelantando los ensayos“.

El post se produjo apenas unas horas después de que Melanie admitiera que ella y Mel B habían “manifestado” otra gira de reunión del legendario grupo pop a medida que se acerca el 25 aniversario de su segundo álbum ‘Spiceworld’ y la película del mismo nombre.

Y “nada le gustaría más” que Victoria se uniera a ellas, que actuó por última vez con las chicas en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

Así lo dijo Melanie a la revista OK!: “Tienes que manifestar estas cosas. He tomado una hoja del cuaderno de Mel B – ella siempre creyó que íbamos a hacerlo. Cuando estábamos de gira hace un par de años, ella siempre decía: ‘Va a suceder, sólo tenemos que manifestarlo’, así que eso es lo que he estado tratando de hacer”.

Y añadió: “Si crees en algo con la suficiente fuerza, seguramente acabará ocurriendo. Me encantaría volver a ese escenario con las chicas, sería increíble. Y sabemos que es lo que los fans quieren desesperadamente. Para mí es obvio. Pueden contar conmigo, pero creo que otros necesitarán un poco más de insistencia. No hay nada que queramos más que recuperar a Victoria”.

