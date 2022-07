Yuliett Torres alborota Instagram posando en trikini de hilo sentada en un columpio

Yuliett Totres, la modelo fitness originaria de Guadalajara, México, provocó todo un alboroto entre sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram un breve video y unas fotos donde aparece sentada en un columpio luciendo un sensual trikini de hilo que apenas cubre lo indispensable de su cuerpo, para solicitar una peculiar ayuda.

“Empújame”, escribió al pie del clip la también hincha del equipo de futbol Atlas, lo que ocasionó que sus admiradores tuvieran cientos de comentarios subidos de todo y además le regalaran más de 268 mil visualizaciones.

En otra serie de imágenes, Yuliett dejó admirar sus torneadas curvas con un vestido negro semitransparente de aberturas laterales que utilizó sin ropa interior, para seguir despertando la picardía, la tapatía agregó un nuevo mensaje:

“Quiero comerme algo rico ¿te apuntas?”.

Desliza para ver todas las fotos

Yuliett Torres se ha distinguido en redes sociales por hacer audaces propuestas a sus seguidores, quienes no pierden la esperanza de que la modelo cumpla sus promesas. View this post on Instagram A post shared by Yuliett Torres (@yuliett.torres)

También te puede interesar:

–Yuliett Torres y Karely Ruiz menean sus voluptuosas curvas usando ajustados minivestidos

–En candentes poses, Yuliett Torres muestra sus prominentes encantos con diminuto bikini azul

–La divertida razón por la que Ryan Gosling quiso interpretar a Ken en la nueva cinta de ‘Barbie’

–Cuquita Abarca celebra su primer cumpleaños sin Vicente Fernández