Alicia Machado menea las caderas de lado a lado en un vestido cortito

Ya es habitual que Alicia Machado presuma en su cuenta de Instagram de sensuales y atrevidas pasarelas cuando visita el set de ‘La Casa de los Famosos’, reality show que está por llegar a su fin en su segunda temporada y del que ella fue la gran ganadora en su primera edición tras vencer por más de 40 millones de votos a Manelyk González, la mexicana reconocida por su aparición en el también reality show ‘Acapulco Shore’.

En un mini vestido muy ajustado a su figura, de mangas largas y estampados, la ex Miss Universo venezolana caminó hacia el set de ‘La Casa de los Famosos’, donde ella actualmente forma parte del staff como analista de esta segunda temporada.

“Como cada Domingo! Una pasarela siempre para ustedes gracias por tanto apoyo! Desde La Casa 🏠 de los famosos Solo por @telemundo @telemundorealities”, fue el mensaje con el que acompañó este video que ya tiene más de 4,000 me gustas.

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ está por llegar a su fin. El 8 de agosto será el día en el que se conocerá cuál de los seis participantes que se mantienen en competencia se coronará como el ganador de esta segunda edición.

Laura Bozzo, Daniella Navarro, Ivonne Montero, Toni Costa, Nacho Casano y Salvador Zerboni son quienes siguen en juego. La eliminada de esta semana fue Natalia Alcocer, al recibir tan solo 32,1 % de los votos del público.

A pesar de esto, fueron muchos los televidentes que no están contentos con la salida de la mexicana: “Era Tony pero ok”, “Trampaaaa total”, “no no quería que saliera Natalia quería que saliera Daniela”, “No que rabia, Daniela era la que debería salir”, “Nooooooo. Era Daniela la que iba a salir”, “Qué decepción de programa”, “Toda la gala de hoy fue para ayudar a Daniela a quedarse!”, “Que fatal estuvo esto”, “La que debió salir era Daniela, nadie la quiere ya !!!”, “Ahora si que no los veo más!” y “Hubiera preferido que se fuera tony pero bueno”.

