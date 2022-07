¿Fin de la novela? Presidente del Atlético de Madrid desmintió rumores que vinculaban a Cristiano Ronaldo con la institución

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, buscó ponerle fin este martes a la novela que ha vinculado al delantero portugués Cristiano Ronaldo durante todo el mercado de fichajes con la institución que controla.

Durante un acto organizado en el Museo del Deporte a los atletas españoles que participaron en los JJ.OO. de Barcelona 1992, Cerezo explicó que es “casi imposible” ver a Cristiano vestido con la camiseta roja y blanca.

“No sé quién se ha inventado esa historia pero es prácticamente imposible que venga al Atlético de Madrid. Los rumores son rumores y deben quedarse donde están”, advirtió el dirigente.

🔴⚪️ Enrique Cerezo, presidente del @Atleti



❌ "La historia de @Cristiano no sé quien se la ha inventado, pero es prácticamente imposible que venga al Atlético de Madrid"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/V8CBQbn58y — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 26, 2022

De igual manera también desmintió los rumores que buscarían vender a Griezmann al PSG, esto como objetivo de abrir masa salarial que permitiera la inscripción del propio Ronaldo.

“Que yo sepa, no. Parece que se da por hecho de que hay una puerta abierta y no es así. Si se siguen aumentando los rumores parecerá que es real, pero no es así”, añadió.

Por último, Cerezo declaró estar satisfecho con la plantilla que actualmente maneja al frente de la directiva Colchonera y aclaró que no habrá mayor fichaje.

“Tenemos un equipo increíble, no necesitamos nada más. Tenemos un equipo grande y un gran entrenador para afrontar una temporada maravillosa”, cerró.

