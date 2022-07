Egipto busca transmitir la ejecución de un hombre condenado a la horca

Un tribunal de Egipto ha solicitado al parlamento que autorice la transmisión de la ejecución de Mohamed Adel, de 21 años, condenado a la horca con el único fin de evitar que otras personas cometan un delito grave como el que cometió el acusado.



De acuerdo con la prensa egipcia, el acusado es acusado de matar a su compañera de clase, de 21 años, en la ciudad de Mansoura, al norte de Egipto.



“La transmisión, aunque sea solo una parte del inicio del proceso, podría lograr el objetivo de disuasión, que no se logró con la transmisión de la sentencia en sí”, se puede leer en la carta que el tribunal envió al parlamento y que fue publicada por Mirror.



Si bien el hecho podría volverse mediático, la justicia egipcia está en busca de una concientización social sobre actos delictivos.



De acuerdo con el medio antes señalado, el pasado 20 de junio, Adel asesinó a Naira Ashraf cuando bajaba de un autobús frente a la Universidad de Mansoura, a la que ambos asistían en el norte de Egipto.



Las cámaras de seguridad del lugar de los hechos dejan ver que Adel se ensañó con Naira a quien no sólo apuñaló en reiteradas ocasiones, sino que saltó sobre su cabeza, así como en todo su cuerpo y le cortó la garganta.



Un grupo de personas que pasó por el lugar mientras Adel cometía el crimen lo detuvieron mientras la víctima yacía en el piso con pocas posibilidades de vida.



El acusado se declaró culpable del asesinato y fue sentenciado a la horca, decisión que fue avalada por la máxima autoridad religiosa del país, Gran Mufti de Egipto, el Dr. Shawki Allam.



“El tribunal declara que no pudo encontrar misericordia para alguien que no fue misericordioso con él mismo. Quizá la muerte sirva como ejemplo para los demás que permitiéndote vivir”, dijo el juez Bahaeldin Al Merri tras su sentencia.



Los abogados del acusado están luchando para evitar la muerte de su cliente quien durante su juicio acusó a su víctima de su propia muerte.

