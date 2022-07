El Censo prepara reportes sobre la diversidad de la población latina en EE.UU.; “merecemos ser contados”, dice director Santos

Exclusiva

La Oficina del Censo está poniendo una particular atención a la población latina en Estados Unidos, para publicar datos que expliquen su diversidad y las condiciones en las que vive.

En entrevista, Robert Santos, el primer director latino de esa oficina, habla del significado de su posición y de los planes para evitar que la población latina no sea correctamente “contada”.

“[Vamos a explicar] toda la hermosa diversidad que tenemos entre los latinos… podremos describirlas, ya sabes, en varios niveles geográficos”, destacó Santos. “Esto va a ser una riqueza de datos que no ha existido antes”.

Los datos que se revelarán a principios del 2023 no solamente incluirán a los latinos, sino a otras poblaciones, como las personas con raíces en Medio Oriente, Asia y África, a fin de describir dónde y cómo viven, indicó el director en un diálogo tras participar en el evento Wonderama, en Times Square.

“Tenemos [datos de] viviendas detalladas y características demográficas, tendrán muy buenas categorías raciales desagregadas y categorías étnicas que la gente quiere ver”, apuntó el funcionario nombrado por el presidente Joe Biden y confirmado por el Senado en noviembre pasado.

La Oficina del Censo reveló errores en la cobertura de conteo del 2020, sobre todo sobre latinos, gente de raza negra e incluso nativos americanos.

Los latinos tienen las tasas de error en cobertura conteo más alta, según el reporte dado a conocer en marzo pasado, ya que mientras la media nacional es de -0.24, en el caso de latinos se dispara a -4.99. Este subconteo es mayor al Censo del 2010, cuando fue de -1.54.

Cuestionado al respecto, el director Santos lamentó que esos errores ocurrieran y aunque él no estuvo involucrado en la organización del conteo, justificó la situación particular en 2020 por la pandemia de COVID-19, los huracanes e incendios forestales, aunque luego reconoció la importancia de “acercarse más” a la población latina.

Cabe recordar que en 2019 y 2020, el Gobierno del presidente Donald Trump incluyó la pregunta de “ciudadanía” para intentar determinar cuántos inmigrantes sin papeles había exactamente en EE.UU. La demanda de defensores en derechos civiles llegó a la Corte Suprema y al final la pregunta fue desechada, pero organizaciones consideraron que el “daño” había estado hecho, porque la población latina había perdido el interés de participar.

“Fue muy difícil contar a las personas que históricamente son difíciles de contar”, reconoció Santos. “Lo primero y más importante es que necesitamos tener mejores relaciones con las comunidades, especialmente con las comunidades de color en todo el país”.

¿Para qué sirve el Censo?

Parte de los nuevos reportes busca solventar las fallas del Censo del 2020, con revisiones de registros en diversas instituciones o servicios, como Seguro Social, Medicare o el Servicio de Impuestos internos.

“Los desafíos existen en términos de una variedad de formas. Una de las cosas que debemos hacer es asegurarnos de contar mejor las poblaciones históricamente difíciles de contar”, enfatizó. “Lo que buscamos hacer es volver a imaginar cómo adoptamos ese enfoque tomando cosas como registros administrativos, registros del Seguro Social o Medicare o el Servicio de Impuestos Internos, y usándolos para que sea más fácil contar a las personas que terminaríamos contando de todos modos”.

Santos indicó que su trabajo busca también explicar a los habitantes en EE.UU. para qué sirve conocer que viven en una población determinada y cómo está conformada su familia.

“Podemos enfocarnos en personas que históricamente son más difíciles de contar. Pero lo que es más importante, debemos comunicarnos y comenzar ahora, no esperar hasta dos años antes del censo decenal”, reconoció. “Necesitamos hacerlo ahora y continuar una relación con comunidades que son difíciles de contar… las comunidades de color, la gente de las zonas rurales, necesitamos tener relaciones muy sólidas en este momento y luego mostrarles de una manera muy real cómo los datos del censo les ayudan a mejorar sus vecindarios, sus ciudades, sus economías”.

Robert Santos tiene 40 años de experiencia en estadística cuantitativa y cualitativa. / FOTO: Jesús García

La importancia de ser latino

Santos es el director 26 de la Oficina del Censo; tomó juramento el 5 de noviembre del 2021, luego de una carrera de 40 años como investigador en encuestas, diseño y análisis estadístico.

Durante 15 años fue vicepresidente y metodólogo jefe en el Urban Institute; está especializado en investigación cuantitativa y cualitativa, es decir, no solamente sabe cómo presentar datos, sino cómo explicarlos.

El director Santos fue seleccionado para su posición por su experiencia, pero reconoce un cierto “plus” en ser latino, lo cual le permite tener una visión distinta del conteo poblacional y llegar a comunidades particulares.

“Para mí, ser latino es importante, porque merecemos ser contados. Nosotros también importamos”, expresa. “Y por eso, merecemos los fondos… Merecemos que nuestros hijos tengan escuelas que realmente puedan acomodarlos en lugar de estar abarrotadas. Merecemos escuelas donde la gente entienda si existe la necesidad de tener una educación bilingüe. Y no puedes tener eso si no participas, porque entonces no sabemos qué está pasando. Así que nos lo merecemos”.

Destacó que la cultura de un funcionario público es importante cuando está al mando, porque ayuda a entender la diversidad, la inclusión y vislumbrar mejores métodos de trabajo.

“Podemos ayudar a la gente a entender lo importante que es participar en nuestros censos, en nuestras encuestas”, acotó. “Entonces, una de las cosas que estoy haciendo como parte del censo, ser un director latino significa poder llegar más a las comunidades, estoy en todos los lugares a los que puedo ir, voy, y conozco personas, conozco organizaciones comunitarias locales, voy a universidades, voy a vecindarios y hablo con la gente y busco que entiendan el valor de los datos del censo”.

Santos se detiene un poco cuando lo cuestiono sobre lo que más “pesa” en su herencia latina. Él siendo estadounidense, pero con un intenso bagaje cultural mexicano. Tras pensarlo unos segundos, no duda en recordar a su abuela, quien era de Parral, Coahuila, su espíritu de “cuidadora”.

“Siempre estará conmigo. Y ella era una cuidadora. Esa parte de lo que hizo, siendo quien era… Ella me inculcó este deseo de ayudar a la gente. Así que lo llevo conmigo todos los días”, dijo visiblemente emocionado.