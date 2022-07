Francisca muestra su antes y después y deja a todos impactados con el cambio

Francisca presumió en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 3,9 millones de seguidores, un video en el que se observa su antes y su ahora. La presentadora dominicana de ‘Despierta América’ mostró lo mucho que ha cambiado su físico en unos cuantos meses tras un régimen alimenticio, ejercicios y la ayuda de ‘Yes you can’, de su gran amigo Alejandro Chabán.

En el video en principio se observa a la dominicana bailando y luciendo un atuendo deportivo de legging morado y camisa púrpura. Allí se le ve con algunos kilos de más. En el siguiente video, donde muestra el después, se le ve usando el mismo atuendo pero con unos cuantos kilos menos.

Esta publicación de la dominicana tiene más de 52,855 me gustas y más de 580 comentarios. A lo largo del camino que ha recorrido para bajar de peso tras haber traído al mundo a su hijo Gennaro hace más de un año ella ha compartido varios momentos con sus millones de seguidores en los que se ejercita y se divierte mientras lo hace. Estos son algunos de los mensajes que le han dejado a la también actriz:

“Tu bajada de peso se debió al esfuerzo, consistencia y sacrificios desde el día 1”, “Les tapaste la boca a todas esas personas que se expresaban mal de ti”, “Eres la YES YOU CAN más Entregada a Tus Metas, Sueños, etc., un Ejemplo a SEGUIR. Sin olvidar tus Constante Sacrificios, Perseverancia en tus Ejercicios”, “Dios te bendiga francisca eres un orgullo de nuestra hermosa quisquella”, “Con dedicación todo se puede” y “Lo más impresionante es que ella se mostró tal cual quedó cuando dio a luz. Ella se ama se cuida y se acepta mi respeto por ella” son algunos de los mensajes más destacados.

