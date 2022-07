Hija de Jennifer López sorprende a los paparazzi con particular gesto en París

La luna de miel de Jennifer López y Ben Affleck ha mantenido muy atentos a sus fanáticos debido a que luego de tantos años la pareja se pudo casar, pese a que cada uno de ellos hace tiempo realizaron sus vidas con otras personas y hasta se convirtieron en padres. En esta ocasión, los recién casados no se fueron a disfrutar solos porque están compañía de sus hijos.

Los paparazzi no han querido perder detalles de cada cosa que hace la familia durante su viaje, y es que hasta Emme, hija de JLo con Marc Anthony tampoco ha estado exenta de los lentes, pues para muchos fue un poco llamativo la forma en como reaccionó ante los fotógrafos porque lo hizo de una manera bastante graciosa.

La adolescente de 14 años parece no molestarse por también ser parte de aquellos momentos que quieren ser captados por los profesionales de una cámara. Al parecer se lo disfruta debido a que al ver que le querían tomar una foto reaccionó de una forma alegre.

Además, fue vista cuando se dirigía a la tienda de belleza ‘Sephora’, y lucía su acostumbrado estilo que ha sido marcado desde hace mucho tiempo, mientras que su cabello estaba un poco despeinado como ya ha sido caracterizada cada vez que sale.

La hija de la ‘Diva del Bronx’ comenzó a realizar varias bromas luciendo un poco divertida, mientras que a su lado estaba Seraphina (hija de Ben Affleck) quien de manera detallada se quedaba observando la reacción que tenían los paparazzi.

En el caso de la hermana de Max Muñíz suele ser algo un poco particular porque en los últimos meses se ha convertido en una persona controversial por su forma de ser. Todo tomó mayor revuelo luego que la pequeña realizara una presentación con su madre y la cantante empleara el lenguaje inclusivo para dirigirse a ella. View this post on Instagram A post shared by jlo_fan_ (@jlo_fan_hungary)

Además, en diversas oportunidades ha sido vista con el también productor estadounidense mientras van caminando, lo que parece indicar que se la lleva bien con el nuevo esposo de su exitosa madre que se casó el pasado 16 de julio en Las Vegas. View this post on Instagram A post shared by @emme.munizz

