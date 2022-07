Ivonne Montero se convierte en la primer finalista de ‘La Casa de los Famosos’ y así reaccionaron en redes

El próximo 8 de agosto concluirá la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ y en la gala de este martes ya se conoció el nombre del famoso que llega directamente a la final, sin ningún riesgo de pasar por la última eliminación.

La ganadora de la prueba del primer finalista fue Ivonne Montero y lo logró tras haber encontrado el boleto dorado entre 36 cajas de regalo que llevó personalmente Alicia Machado, la ganadora de la primera temporada del reality de Telemundo.

Su número de la suerte fue el 3, pero la actriz mexicana tuvo que pasar por 4 rondas hasta llegar a la caja que contenía el codiciado pase.

El primer número que eligió Montero fue el 24 porque es la cifra que coincide con el día que nació su hija. Los números restantes que procedió a escoger fueron el 7, 1 y el 3, que finalmente le dio el triunfo.

“La mejor 🙌 vamos a ganar esto ❤️”, “Ivonne te amamos, bravo, a la final 👏👏”, “No soy Team Ivonne, pero realmente, se lo merece. Felicidades Ivonne❤️👏”, “Dios es justo 🙏🏼”, “El destino la quiere en la final. Les arruino el plan a todos”, “Siii 🎉 Ella era la única que lo merecía. En hora buena por ella ❤️”, “Ganadora 🏆 te lo mereces”, “Wow, estamos viendo a la siguiente ganadora de la segunda temporada Ivonne Montero 🤩 Bravoo👏”, “Ivonne ha hecho un gran trabajo, su personalidad es de admirar 👏”, “Dios siempre está con la gente buena. Felicidades”, son algunos de los comentarios que han dejado sus fans en las redes sociales.

Así escogieron sus cajas los participantes de ‘La Casa de los Famosos’

Laura Bozzo: 5, 11, 34, 31

Salvador Zerboni: 17, 23, 33, 35

Daniella Navarro: 27, 32, 16, 14

Toni Costa: 4, 36, 20, 15

Nacho Casano: 13, 18, 8, 28

Tras la salida de Natalia Alcocer, quedan 6 participantes, pero solo entre 5 de ellos estará el indiscutible ganador de los $200,00 dólares. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@lcdlf2022)

Sigue leyendo: Mamá de Toni Costa pide perdón a los fans de Ivonne Montero y habla sobre Daniella Navarro: “Es la peor”

– Natalia Alcocer es expulsada de ‘La Casa de los Famosos’ y las redes estallan contra Daniella Navarro

– Revelan que entre Laura Bozzo y Toni Costa está el indiscutible triunfador de ‘La Casa de los Famosos′

– ¿Salvador Zerboni es el gran favorito de La Casa de los Famosos?: las encuestas lo favorecen a él y a Ivonne Montero