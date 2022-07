Natalia Alcocer es expulsada de ‘La Casa de los Famosos’ y las redes estallan contra Daniella Navarro

El tiempo de Natalia Alcocer en ‘La Casa de los Famosos’ llegó a su fin este 25 julio, en la onceava gala de eliminación, después de haber acumulado sólo el 32.1% de los votos del público que no fueron suficientes para que permaneciera en el concurso.

Cabe señalar, que la diferencia de su puntaje con el que obtuvo Toni Costa fue mínima, pues el ex de Adamari López quedó con el 33.7% y el resto fue para Daniella Navarro, que logró superarlos con el 34.2%.

En las galas no es revelado quién obtuvo cada porcentaje, sin embargo, en votaciones filtradas en redes sociales era la actriz venezolana quien estaba más favorecida por el apoyo de sus fans, que Alcocer y Costa.

“Fuera Daniella”, “Fraude”, “Debió irse Daniella”, “Cómo se nota el fraude, la que debía salir desde hace tiempo era Daniella no Natalia”, “Ella y Laura son las favoritas de la producción no las saca nadie lamentablemente”, “Qué injusto sacar a una dama por mantener a una VULGAR”, “Que sigan las violentas y abusadoras 🙌”, “Asco de programa apoyan que hagan acoso y maltrato”, “Quería que saliera Daniella”, “No qué rabia, Daniella era la que debería salir”, “Era obvio que Daniella no se iba a ir , tiene al hermano en la cadena y Toni, pues tampoco ya dejaron claro que estará en la final”, “Cómo protegen a esa mujer que lo único que hace es ofender y humillar a sus compañeros”, “EL PÚBLICO QUERÍA A DANIELLA AFUERA, UNA PERSONA ASÍ NO REPRESENTA A NADIE”, son algunos de los mensajes que están dejando los fans después de conocer la noticia de su salida.

Mientras que en su perfil de Instagram, los seguidores de Alcocer se dieron a la tarea de reconocer su paso por el reality show y la están despidiendo con palabras de apoyo.

“Llegaste demasiado lejos. Felicidades”, “Lo hiciste increíble”, “Te amamos ❤️🙌”, “No puedo creer que salió Natalia. No es justo😭”, “No tenias que salir tú😢💔”, “No importa Vikinga, los votos fueron genuinos y definitivamente esto fue un fraude. Igual muero por apoyarte en proyectos nuevos, en tu canal de YouTube y con nuevas amistades que te llevas 🔥😍”, “He llorado con tu salida, pero se que estarás mucho mejor al lado de tus hijas, Dios te siga colmando de infinitas bendiciones cada segundo de tu vida❤️”, “Nati sin conocerte te robaste mi corazón, me dejó llorando tu partida. Merecías llegar a la final. Un abrazo desde Puerto Rico ❤️ Que disfrutes con Michael y las princesas 😍”, escribieron una parte sus followers.

El primero en salir del SUM fue Toni y finalmente fue Natalia la que tuvo que despedirse para siempre de la competencia, a tan sólo dos semanas de que el reality anuncie al ganador de los $200,000 dólares.

Es en el día 76, comenzando la semana 12, sin ganar ninguna prueba del líder y en su cuarta nominación que Natalia Alcocer se convirtió en la penúltima expulsada de ‘La Casa de los Famosos’.

Apenas la semana pasada había tenido un emotivo reencuentro con sus tres hijas, Leonor, Martina y Bruna, después de meses de no haber tenido ningún tipo de contacto con ellas. Otra experiencia que Natalia no olvidará de su estadía es que tuvo la oportunidad de vivir su cumpleaños 33 dentro del show del que decidió despedirse vestida de vikinga. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Sigue leyendo: La reacción de Laura Bozzo a la unificación en ‘La Casa de los Famosos’ se convierte en gracioso meme

– Toni Costa cae y se une al discurso en contra de Ivonne Montero, en La Casa de los Famosos

– Ivonne Montero es la última líder de ‘La Casa de los Famosos’ y da un paso más hacia la final

– Fans de Ivonne Montero van a La Casa de los Famosos en helicóptero, para darle todo su apoyo y lanzarle flores