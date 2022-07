Thalía explicó en TikTok cuál es el momento más duro que le toca atravesar con la enfermedad de Lyme

La cantante Thalía hace algún tiempo explicó que sufre de una enfermedad que lleva por nombre Lyme. En esta ocasión la mexicana se ha querido sincerar por todo lo que tiene que atravesar debido a las consecuencias que esta le genera, en especial en las mañanas cuando se acaba de levantar.

TikTok fue la red social que ella escogió en esta oportunidad para expresar claramente lo que vive día tras día, así como también debe emplear diversas estrategias para poder avanzar con el transcurrir de los minutos. El video causó gran asombro en las personas que la siguen, pues no todos conocen las dificultades que le causa.

Sin embargo, esto no es nada nuevo para la también actriz, pues desde el año 2007 le fue detectado esta terrible afección que le ha ido pasando factura con el pasar del tiempo.

“Ella es bien disciplinada, tiene su gimnasio en casa y me dice; ‘Me voy a obligar, porque no me puedo mover, me duelen las coyunturas, pero me voy a obligar“, explicó su hermana Laura Zapata, quien también añadió que la intérprete de ‘Te perdiste mi amor’ constantemente le toca atravesar fuertes dolores.

Las incomodidades que en oportunidades llega a sentir a veces ni le permiten poderse levantar de la cama. Sin embargo, ha trabajado en poder llevar una vida normal como la que tenía antes de ser diagnosticada con esta enfermedad.

“Pero me impongo a mi cuerpo, con la fe en Dios y con la buena energía que le pongo a la vida“, dice el video que compartió la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ en su cuenta de TikTok, donde además explicó que su esposo y sus hijos son quienes la ayudan a tener fuerzas cada día en medio de sus dolencias tras despertar cada mañana.

Aunque no se conoce una fecha exacta de cuando contrajo la afección se cree que sucedió cuando nació su hija mayor, Sabrina Sakae.

“Cada hora de mi vida es una lucha contra el Lyme. Algunos días me siento horrible, otros como nueva. Pero independientemente de eso, me intento levantar siempre y entrar con rapidez en mi rutina. Hacer ejercicio, una dieta equilibrada y una actitud mental positiva son lo único que hace que pueda sobrevivir a la enfermedad”, dijo a la prensa para ese entonces.

