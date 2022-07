Uno de cada cinco adultos estadounidenses no quieren tener hijos y es probable que nunca cambien de opinión

Aunque muchos ven la paternidad como lo más destacado de sus vidas, uno de cada cinco adultos estadounidenses no quieren tener hijos y es muy probable que nunca cambien de opinión.

Según un nuevo estudio, publicado en la revista Scientific Reports, apunta que este grupo social distintivo, que los investigadores llaman “individuos sin hijos”, puede representar una proporción mucho mayor de la población de lo que la mayoría de la gente podría pensar.

Hasta uno de cada cinco adultos en los Estados Unidos no tienen hijos, lo que significa que no tienen hijos ni desean tener hijos en el futuro. Pero estas revelaciones llegan muy recientemente después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos revocara Roe v. Wade, allanando el camino para limitar o incluso prohibir el aborto por completo.

El estudio sobre la paternidad en Estados Unidos

En su estudio, los investigadores dirigidos por Zachary Neal, profesor asociado de psicología en la Universidad Estatal de Michigan, encuestaron a una muestra representativa de 1,500 adultos de Michigan utilizando un conjunto de tres preguntas destinadas a distinguir entre padres, personas sin hijos y otros tipos de personas que no son padres.

Si una persona dijo que nunca tuvo un hijo biológico o adoptado, ni planea ni desea tener ninguno, entonces se clasifica como una persona sin hijos.

El 62% de los estadounidenses piensan que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos https://t.co/Kp6VvJ7cDC — El Diario Nueva York (@eldiariony) July 9, 2022

Algunas personas pueden no tener hijos, pero solo debido a sus circunstancias actuales. Es posible que no puedan concebir debido a problemas de fertilidad o quizás deseen mejorar su situación financiera o sus perspectivas profesionales. Estas personas se clasifican de manera diferente como ‘todavía no son padres’.

El estudio no solo encontró que quizás una fracción sorprendentemente alta de la población no está interesada en los niños, sino que también estaban contentos con su decisión, contrariamente a la creencia popular.

“A las personas, especialmente a las mujeres, que dicen que no quieren tener hijos, a menudo se les dice que cambiarán de opinión, pero el estudio descubrió lo contrario”, dijo Jennifer Watling Neal, profesora asociada en el departamento de psicología de la Universidad Estatal de Michigan y coautora. del estudio.

Mujer de Texas llevó en su vientre un feto muerto durante dos semanas, médicos se negaban a realizarle un aborto https://t.co/RTu1ElxF1q — El Diario Nueva York (@eldiariony) July 24, 2022

“La gente está tomando la decisión de no tener hijos a una edad temprana, con mayor frecuencia en la adolescencia y los veinte años. Y no son solo los jóvenes los que afirman que no quieren tener hijos. Las mujeres que decidieron en su adolescencia no tener hijos ahora tienen, en promedio, casi 40 años y aún no tienen hijos”.

Aunque las encuestas se realizaron en Michigan, la demografía en el estado es similar a la de los Estados Unidos en su conjunto, lo que significa que los hallazgos podrían mantenerse a nivel nacional. Esto significa que entre 50 y 60 millones de estadounidenses muy bien podrían no tener hijos.

“Tras la revocación de Roe v. Wade por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, una gran cantidad de estadounidenses ahora corren el riesgo de verse obligadas a tener hijos a pesar de no quererlos”, aseguró Neal.

