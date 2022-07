Edwin Luna y Kimberly Flores celebraron su tercer aniversario en una linda playa y con hermosas dedicatorias

Se cumplieron tres años de la boda de Edwin Luna y Kimberly Flores y la pareja lo celebró con románticos mensajes en sus respectivas cuentas de Instagram. También lo hicieron en una linda playa, con románticas decoraciones, y pétalos de rosas sobre la arena con los que se escribió “Feliz aniversario”, junto a un gran corazón.

El cantante mexicano le dedicó a su esposa un lindo mensaje junto a la galería fotográfica en la que se les ve disfrutando de la playa y las hermosas decoraciones por esta ocasión especial: “Feliz día amor @kimfloresgz. Ya tres años que he disfrutado no solo las sonrisas, si no también las lágrimas que me enseñaron tantas cosas y me ayudaron a madurar. Hoy una noche diferente, u n día mágico de aventuras, locuras y travesuras. Gracias por siempre estar conmigo y enseñarme a amar de una manera que no sabia, alguna vez dijeron que para ser feliz tenía que ser libre y hoy entiendo que esa palabra tiene un amplio significado que no todos la entienden”, dijo Luna.

Por su parte, Kimberly Flores publicó un video en el que recopiló imágenes de la boda por la iglesia, en la que ella lució un radiante vestido blanco de larga cola, y de muchos momentos que ha vivido junto a su esposo.

“Feliz aniversario mi amor Siguen pasando los años y nuestro amor sigue creciendo , y ante cada prueba cada día somos más fuertes y más unidos, Dios nos bendijo con una hermosa familia y solo tú y yo sabemos todo lo que nos a costado estar donde estamos gracias a todos los que siempre están con nosotros en las buenas y en las malas, gracias por su apoyo a la familia LUNA FLORES y a los que no también gracias porque entre más nos quieran derrumbar no se dan cuenta que más fuertes nos hacen hoy doy gracias a Dios por dejarnos vivir estos momentos maravillosos juntos te amo mi luna mi esposo Edwin luna @edwinlunat”, escribió Flores.

