Ella se fue de La Casa de los Famosos y hoy está que arde: Kimberly Flores se tira al piso y hace el Anitta Challenge

El nombre de Kimberly Flores sonaba fuerte en La Casa de los Famosos de Telemundo. Sin embargo, parece que su participación en el reality llevó más escándalo a su familia y hasta rumores de infidelidad sonaron a su alrededor por su amistad con Roberto Romano. Quien con el paso del tiempo se convirtió en novio de Alicia Machado. Actualmente no son nada y Kimberly Flores sigue su matrimonio junto a Edwin Luna. Y sí, es esta misma Kimberly Flores la que protagonizó el nuevo Anitta Challenge.

Kimberly Flores se mantiene fuerte y firme en las redes sociales y hace unas horas decidió complacer a sus fans haciendo el famoso challenge. Junto al video escribió: “Tanto que me lo pidieron que acá está 😂😂😂 Me dio mucha risa hacerlo”. ¡Vaya que le quedó bien! Es menos de una hora superó las 15 mil reproducciones. La respuesta de su público es inmediata.

Hay que destacar que la cantante y modelo no se bajó las pantalones para realizar este video viral. Y es que muchas otras famosas han hecho uso de sus mejores bikinis para sumarse al reto. Hasta Carolina Sandoval estuvo a punto de hacerlo, incluso llegó a bajarse el pantalón y se le llegó a ver la tanguita que llevaba. Pero su mamá evitó que grabara el video con un rotundo grito. View this post on Instagram A post shared by ॐ🧿Carolina Sandoval🧿ॐ (@venenosandoval)

Hablemos de La Casa de los Famosos segunda temporada

Dicen que va Toni Costa y dicen además que si el rating cae meteran de nuevo a Alicia Machado. Se dicen muchas cosas y de momento nada está claro, sólo que Toni sí que será parte de este proyecto; también está sonando el nombre de Cristian Castro. Nadie sabe si es más estrategia de promoción que realidad, pero de que está funcionando, está funcionado. Porque ya todos estamos hablando de esto.

Kimberly Flores fue parte de este proyecto, como bien te mostramos arriba. Y hubo quienes pensaron que podría llegar a ganar el reality. Parecía que contaba incluso con el apoyo de otras famosas muy fuertes dentro de la casa, como Celia Lora; hay que recordar que Kimberly tampoco se llevaba bien con Alicia Machado, enemiga férrea de Lora en el show. Y es que la venezolana adentro sólo contó con el apoyo de Manelyk González. Sino hubiese sido por ella, La Machado se habría quedado completamente sola adentro de la casa, sobre todo después de la salida de Jorge Aravena. View this post on Instagram A post shared by Jorge Aravena (@jorgearavenam)

Pero sobre la segunda temporada ya todos están especulando y es que se cree que el ganador ya está anunciado, porque el apoyo que Toni Costa tiene del público es grande. Así que muchos ya dicen que el español será el que se lleve los $200 mil dólares.

Pero ojo, que en este reality se tiene que ser muy fuerte para aguantar y llegar a la final. Porque allá dentro todo puede pasar. Sólo hay que recordar todo lo que se generó entre Romano y Kimberly. Los videos siguen ahí vigentes. Y ahora que ya se habla de la segunda temporada volverán a tomar fuerza.

Sea como sea la segunda temporada está cada vez más cerca. En un principio incluso se dijo que Silvia Navarro, Adamari López, Frida Sofía y Samadhi Zendejas serían parte del proyecto. Niurka Marcos, Yuri y Mayeli Alonso también han sido mencionadas. Confirmadas de ellas está la ex de Lupillo Rivera, quien podría ser fuerte rival para Toni Costa en la lucha por el premio mayor.

Recordemos que con el dinero que ganó Alicia Machado le compró una casa a su mamá. Toni podría con esto cumplir el sueño de comprar su propia casa.

