Cadáver de mujer de Tennessee muerta a golpes por su esposo en luna de miel en Islas Fiji llegó a EE.UU. en cenizas

El cuerpo de la mujer de Tennessee hallada sin vida en un hotel de las Islas Fiji en plena celebración de su luna de miel estaba tan golpeado que tuvo que ser cremado antes de ser trasladado de vuelta a Estados Unidos.

El cadáver de Christe Chen, de 39 años, fue descubierto a principios de mes en un resort de Yasawa Islands. Las autoridades en la región del Pacífico Sur creen que la mujer falleció el 9 de julio.

Alegadamente, la víctima fue atacada brutalmente por su esposo Bradley Robert Dawson, de 38.



“La fallecida no pudo ser llevada de regreso a su hogar debido a la naturaleza de sus heridas…así que tuvo que ser cremada aquí en Fiji y sus cenizas llevadas de vuelta”, dijo Ronald Gordon, abogado que representa a la familia de Chen al DailyMail. “Ella es la única hija y obviamente están completamente devastados y quieren asegurarse de que al final del día se le haga justicia”, planteó el representante legal.

El cuerpo de la mujer presentaba traumatismo por fuerza contundente en la cabeza y otras heridas en el cuerpo. Tras ser detenido por agentes, este se negó a someterse a pruebas de ADN como parte de la pesquisa

Dawson, quien permanece detenido en una cárcel de la zona, habría intentado escapar en un kayak.

A pesar de lo anterior, Iqbal Khan, abogado del acusado, cree que el cargo de asesinato contra su cliente no prosperará.

“No hay manera de que él resulte convicto por asesinato. No hay manera. Punto final”, dijo Khan según citado por Crime Online. “Basado en la evidencia que han presentado hasta el momento, no hay prueba de que hubo intento de matar o premeditación. Nada de eso en absoluto”, alegó.

“Según las apariencias, parece que fue un accidente. Yo podré confirmar eso una vez yo obtenga la divulgación completa la semana que viene y vea a otros testigos”, anticipó.

Chen fue hallada por una empleada de mantenimiento luego de que la pareja no se presentara para el desayuno ni el almuerzo. El cuerpo de la mujer yacía en el baño del bungalow.

Dawson supuestamente le dijo a un residente cuando escapaba en el kayak que había tenido una discusión acalorada con Chen.

