Pepinillo de McDonald’s pegado al techo de galería se vende por $6,200 dólares

El pepinillo que algunas personas quitan a su hamburguesa de McDonald’s puede ser la obra de arte de más de $6,200 dólares de otra persona, como un artista.

Matthew Griffin le quitó el pepinillo a hamburguesa con queso de McDonald’s y la lanzó al techo de la galería de arte Michael Lett de Auckland, Nueva Zelanda. La pieza que se llama “Pickle” se convirtió en una de las nuevas obras de la exposición de Bellas Artes de Sydney.

La supuesta obra de arte del pepinillo en el techo cuesta 10,000 dólares neozelandeses equivalentes a aproximadamente 6,200 dólares estadounidenses.

Según The Guardian, el pepinillo está adherido al techo únicamente con las salsas que se sirvió en la hamburguesa.

Quien compre “Pickle” no recibirá exactamente el pepinillo del techo en la galería. Al comprador se le darán instrucciones sobre cómo recrear la obra en su propio espacio. Además de los miles de dólares que se piden por la obra, se debe pagar una tarifa adicional por una hamburguesa de McDonald’s para obtener la réplica del pepinillo.

“Pickle” plantea preguntas sobre cómo las personas deciden el significado y el valor de algo, dijo Ryan Moore, director de Bellas Artes de Sydney.

“En términos generales, los artistas no son los que deciden si algo es arte o no lo es…Si algo es valioso y significativo como obra de arte es la forma en que colectivamente, como sociedad, elegimos usarlo o hablar sobre él”, dijo Moore a The Guardian.

La pieza recuerda un a “Comedian”, la obra de arte del artista italiano Maurizio Cattelan. Un plátano maduro pegado con cinta adhesiva a la pared de la galería durante Art Basel en Miami, en 2019. La obra se vendió rápidamente por US $120,000. Luego una segunda banana también se vendió por $120,000 solo un par de horas después.

Una de las bananas de Cattelan fue arrancada de la pared y comida por el artista de performance de Nueva York David Datuna, quien señaló que el fruto tenía buen sabor.

