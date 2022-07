Toni Costa sigue dando detalles de su vida personal y revela un acuerdo que tiene con Adamari López

El pasado mes de mayo los participantes ingresaron a ‘La Casa de los Famosos 2’, desde ese momento se han estado revelando muchas cosas personales de quienes han tenido la oportunidad de pasar por ahí. A su vez, se han llegado a conocer detalles que a ninguno ni siquiera le pasaría por la mente, uno de ellos ha sido Toni Costa.

La expareja de Adamari López no ha dudado en ninguna ocasión el hecho de exponer situaciones que la involucren a ella, desde lo que los llevó a la separación hasta el cuidado de su piel, recordando así sus más de 10 años de relación y que fruto de ese amor nació la pequeña Alaïa Costa.

“Hay una tradición en el pueblo de mi madre con el santo, que cuando nace un bebé en la familia se lo subes al santo. Entonces, el santo va cargado por la gente del pueblo y según en cada tramo vas cambiando”, expresó el también instructor de zumba.

Costa de esta manera se encargó de dar a conocer el acuerdo que tiene con la madre de su pequeña donde también está incluida su primogénita, todo se trataría de darle bienestar a su hija en medio de las creencias religiosas que tiene la familia española.

La costumbre que adaptaron viene del pueblo de la señora Carmen y de una forma muy entusiasmada el también coreógrafo quiso contarle a los pocos integrantes que quedan en ‘La Casa de los Famosos 2’ lo que son algunas culturas originarias de España.

“La última vez fue Adamari con mi madre, mi cuñado y yo… con mi hermana también, con Alaïa subida, súper chiquita se la pusimos al santo. Yo quiero ir ahora en Navidad“, añadió la pareja de Evelyn Beltrán. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

También explicó que es algo con lo que se siente bastante cómodo y que pronto desea ir para allá donde debe compartir con su hija. Sin embargo, no es algo que esté conversado al tratarse de una fecha donde todos quieren compartir con sus parientes, mientras que Costa y López están separados desde hace más de un año.

“Siempre nos hemos quedado con lo de la tradición que Alaïa pase lo de Santa en casa“, agregó.

