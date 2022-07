Daniella Navarro le dice a Nacho Casano: “Prontito apagan la luz”

‘La Casa de los Famosos 2’ desde el momento que inició su segunda temporada no ha dejado de sorprender a su audiencia, todo influye en el tema de la convivencia de los artistas que conviven ahí desde el pasado 10 de mayo. Desde ese entonces no han parado las diferencias, diversiones y hasta amores fugaces entre los participantes.

Al inicio de la competencia era más que evidente que Daniella Navarro y Nacho Casano no se la llevaban bien. Sin embargo, todo cambió de manera repentina porque ambos se han estado acercando lentamente en medio de todos los escándalos en los que se ha visto envuelta la venezolana con otros compañeros del reality show.

Navarro primero intentó tener una relación con Eduardo Rodríguez, aunque aparentemente las cosas no funcionaron como ella habría querido. Luego fue con el actor Salvador Zerboni con quien hubo algo más allá de unas caricias, pues Daniella en una ocasión habló del tamaño del miembro del mexicano. Ahora todo toma otro curso porque parece ser que verdaderamente le gusta es Casano.

Será el próximo 8 de agosto cuando se conocerá el ganador de los 200 mil dólares y en medio de la tensión que existe tras solo quedar una semana de participación en ‘La Casa de los Famosos 2’, todos aprovecharon para dejar las diferencias a un lado y compartir. Luego varios de ellos se fueron, mientras que Navarro y Casano se quedaron solos.

Ambos se acostaron en un sofá mientras se veían a la cara, luego él comenzó a hacerle cariño a la venezolana en el cabello, mientras ella mostró cierto agrado al ver el gesto que tenía el argentino con ella luego que todos se fueron.

Bajo esa circunstancia ella le comentó al también modelo: “Prontito apagan la luz, ¿no?”, dijo con un tono de voz un poco pícara. Sin embargo, el resto no fue transmitido y se desconoce si habría sucedido algo más allá que ese momento. View this post on Instagram A post shared by Transmitiremos en vivo de lun a vier 7pm a 9pm (@spoiler.lacasadelosfamosos)

Daniella también habló con él sobre saber si van a seguir conversando luego de culminar el reality show, a lo que Nacho le respondió que podría ser que sí.

