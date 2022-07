Salvador Zerboni asegura que Daniella Navarro se va con todo “lo que se mueva”

El actor Salvador Zerboni y Daniella Navarro tuvieron un corto romance dentro de ‘La Casa de los Famosos 2’ tras la eliminación de Eduardo Rodríguez, exparticipante con quien la venezolana también se vio vinculada sentimentalmente dentro del reality show. Ahora parece que las cosas han dado un giro inesperado porque el villano de telenovelas ha manifestado su posición ante los más recientes acontecimientos que se han presentado.

Para la audiencia del programa posiblemente habría sido complejo imaginarse que entre el mexicano y Daniella después de haber existido muestras de afecto este par hubiese terminado hablando mal uno del otro. Por ello, el también modelo en los últimos días habría puesto en duda la moral de ella.

Desde hace poco ha comenzado a rumorarse que aparentemente se ha registrado un acercamiento entre Nacho Casano y Navarro, lo que pareciera indicar que Zerboni no estaría muy contento al respecto.

“La conozco cómo es ella, cómo es él, a lo mejor me equivoco, pero mientras nos divertimos vamos a ver de qué son capaces. Esta ya lo intentó con uno, con dos, este es su tercero… Y el otro, ahorita con lo que se mueva se va“, expresó Salvador dentro del mencionado reality show.

Las declaraciones del mexicano fueron contundentes luego de haber protagonizado una de las escenas más ardientes que se haya podido registrar hasta el momento en el programa. Sin embargo, Daniella también en una ocasión se burló de él delante de todos, y fue haciendo algunos gestos con sus manos cuando mencionó que él tiene el miembro un poco pequeño para su gusto.

Los comentarios entre Casano y Navarro incrementaron luego que ambos estuviesen en la alberca en compañía de Toni Costa, pues en esa oportunidad realizaron varios juegos que los terminaron divirtiéndose todos. A su vez, todo cambió cuando ella quiso pararse de manos dejando su retaguardia a flote con una traje de baño negro que resaltaba su figura. View this post on Instagram A post shared by Artistas Fanaticos (@artistasfanaticos)

El argentino buscó la manera de cambiar la conversación, pero, el bailarín español se dio cuenta la manera en la que Casano se le fueron los ojos viendo a la venezolana.

Te puede interesar:

· Daniella Navarro se toma un descanso y un participante de ‘LCDLF2’ se la come con la mirada

· Salvador Zerboni le tendría ganas a una de las eliminadas de ‘La Casa de los Famosos 2’

· Daniella Navarro le hizo una escena de celos a Salvador Zerboni por hablar con Ivonne Montero