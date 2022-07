Gabriel Soto reveló una inesperada noticia sobre su boda con Irina Baeva

La actriz Irina Baeva y su prometido Gabriel Soto siempre demuestran a través de las redes sociales lo bien que la pueden llegar a pasar juntos. Además, a lo largo de lo que llevan de relación han demostrado que les gusta viajar y conocer en buena compañía, llenando así las redes sociales de fotografías con su amor.

La pareja lleva más de dos años queriendo casarse pero en primer lugar no lo han logrado por la pandemia debido a que las condiciones para esta fecha todavía no están dadas para poder realizar una celebración que reúna a tantas personas en un lugar.

Sin embargo, los actores no habían parado de trabajar en cada detalle de la ceremonia que realizarán el día que se conviertan en marido y mujer. No obstante, lo han cancelado en diversas ocasiones, otro de los motivos es porque los familiares de la novia son rusos y ese país está en guerra con Ucrania, por lo que sus parientes consideran que no es el momento para viajar.

Ahora, los seguidores de ambos actores de telenovela han mostrado su preocupación al ver que en este momento de su vida no se encuentran juntos, y que Baeva está de viaje mientras que la expareja de Geraldine Bazán cumple con compromisos laborales.

“Ah como estoy disfrutando ya interpretar a ‘Memo’ en @loscaminosdelamortv. Inicia 7 de noviembre @televisa @univision”, fue el mensaje que acompañó la publicación para revelar que se encuentra activo en las grabaciones de lo que será su próxima telenovela. A su vez, Irina le comentó: “Me urge“.

Para muchos de los seguidores fue sorprendente ver a Irina viajando sola, y es que en su cuenta personal de Instagram compartió una foto donde mostró que estaba de paseo por Los Ángeles, mientras no se le ve con nadie más a su lado. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Recientemente Soto reveló a los medios de comunicación que la boda tampoco se podrá realizar en lo que queda de año por varias circunstancias que les ha tocado vivir tanto a él como a su pareja, lo que daría pie para aceptar que sí está ocurriendo algo entre ellos.

