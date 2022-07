La incómoda corrección de Luis Suárez al ‘Kun’ Agüero sobre el nombre real de su equipo [Videos]

El argenino Sergio ‘Kun’ Agüero compartió una transmisión en su canal de Twitch junto al uruguayo Luis Suárez, durante el partido de la Community Shield en el que Liverpool derrotó al Manchester City por 3-1 con goles de Julián Álvarez y Darwin Núñez.

Durante la transmisión con comentarios de los partidos que realiza para la cadena ESPN, Agüero no quiso dejar pasar la oportunidad de felicitar a Suárez por su regreso al Club Nacional, mismo donde inició su carrera. Sin embargo, el uruguayo no dudó en corregir al ‘Kun’ cuando se percató que pronunció mal el nombre del club.

“Felicitaciones, que no te felicité. Felicitaciones que vas a ir al Nacional”, expresó el ex jugador del Manchester City. A lo que el uruguayo lo interrumpió y le dijo: “El Nacional, no… Ya te lo dije. ¡Nacional! Club Nacional de Football, no es el Nacional“. Seguidamente el argentino respondió: “Felicitaciones por ir a Nacional. ¿Así?”.

Entretanto, el extrovertido exjugador aprovechó para contar una anécdota sobre su relación como fanático del fútbol uruguayo y afirmó que a partir de ahora, irá a favor de Nacional en el clásico contra Peñarol.

“Tengo un problema porque una vez un cocinero me dio una camiseta de Peñarol y me saqué una foto que salió en todos lados. Ahora voy a hinchar por vos, quiero que gane Nacional. ¡Posta! Soy hincha de Nacional por vos“, comentó Agüero.

Luis Suárez y sus bromas a Rodrigo de Paul.

Por otra parte, el delantero de la selección de Uruguay contó una de las bromas que le hacía a su excompañero en el Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul, fue jugador de Racing de Avellaneda, histórico rival de Independiente.

“Yo con Rodri me peleaba, porque me decía ‘la Academia, la Academia’, pero yo le decía ‘no, yo soy del ‘Rojo’, como el Kun’, jajaja…”, relató Suárez. A lo que sin dudar Agüero respondió: “¿Qué quiere Rodrigo? Está ahora con la Tini. ¡Que se deje de joder!”.

