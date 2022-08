Evaluna Montaner causa controversia debido a sus particulares zapatos

La cantante Evaluna Montaner, esposa del artista colombiano Camilo, causó controversia en las redes sociales debido al particular calzado que utilizó durante un concierto. Unas crocs de color verde con tacón alto fueron los zapatos elegidos por la intérprete para complementar el outfit que escogió para esa noche en la que cantó junto a su amado y padre de su hija, Índigo.

En las redes sociales estallaron los comentarios sobre el peculiar calzado de la hija del afamado cantante y compositor Ricardo Montaner. Estos son algunos de los mensajes más relevantes que se pueden ver en una publicación de Instagram al respecto:

“Ellos se visten terrible”, “Carolina Herrera se podría infartar si la llega a ver pero cuando hay dinero de más, el ocio vence. Igual cada quien con sus estilos y forma de vivir”, “Después las veré a todas comprando estos zapatos, mientras ahora critica”, “El q quiere puede jajaja, a mi ni q me los regalen pero es el gusto de cada quien”, “Bueno realmente es gusto de cada quien, pero NO, realmente no son de mi agrado. Si a ella le gusta pues que use lo que desee”, “El que tiene plata, se pone lo que le dé la gana”, “Estaba cómoda y elegante a la vez” y “Ellos les gusta llamar la atención con su mal gusto” son algunas de las opiniones de los internautas sobre los zapatos de Evaluna Montaner.

Hace algunos meses cuando se llevaron a cabo los Premios Lo Nuestro, y Evaluna aun estaba embarazada, recibieron algunas criticas por los atuendos y el estilismo que usaron apra asistir a esta gala musical.

“¿Quién la maquilla?”, “Por lo menos ella se vistió algo mejor, de él no sé qué decir”, “Ella es muy linda, pero la sombra azul le queda de payaso” y “Con plata y no se saben vestir”, dijeron sobre la vestimenta negra de ambos y el maquillaje de Evaluna.

