Niurka Marcos le aconseja a Cynthia Klitbo que busque “otra preferencia sexual”

La vedette Niurka Marcos tuvo un romance con el actor Juan Vidal que nadie sabía si continuaría al estar los dos fuera del reality show. Para la sorpresa de sus fanáticos él decidió buscarla para seguir con la relación que comenzó como un amor repentino que muchos llegaron a pensar que no se volverían a ver.

Tras la eliminación de la cubana de ‘La Casa de los Famosos 2’ no ha parado de dar declaraciones a la prensa y en esta ocasión quiso hacer referencia a todo lo que ha dicho Cynthia Klitbo sobre la vida personal del actor, y es que mientras él estaba alejado de la realidad por su participación en el reality show su ex realizó diversas acusaciones.

“Cynthia cayó en un problema de alérgica a los hombres. Es decir, cuando tienes tantos problemas con todos los hombres, lo mejor que puedes hacer es ya no tener más ninguno porque eres alérgica”, dijo la cubana en declaraciones a la prensa.

Tras su posición sobre lo que ha ocurrido con el pasado de su actual pareja, ella siente que una de las mejores cosas que podría hacer la actriz es intentar tener una relación con alguien de su mismo sexo.

“Te pones muy loca con los hombres. Entonces, busca otra preferencia sexual y prueba, es lo que le aconsejo a ella. No tengo ningún tipo de reparo en decir lo que tenga que decir. Entonces, no se trata de niveles. Está como Ninel Conde; ella quiere agarrar el lugar de Ninel Conde yo le tengo que decir ¡Roncas… como un tren, güey!”, dijo Niurka.

A su vez, también comentó que poco le da importancia de lo que dicen terceros tras los comentarios en su contra que ha recibido por su reencuentro con Juan. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

“Los haters que vayan y chinguen a su madre. Tú sabes que sufren con lo que nosotros estamos gozando. Yo a él no le he dado ni un centavo. No tengo que decirlo, lo hago por él (Juan Vidal). A mí me vale madres que lo piensen, porque yo sí lo mantendría con lo bueno que está”, declaró. View this post on Instagram A post shared by Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

Sin embargo, Cynthia le envió una fuerte indirecta, pues manifestó que: “Mientras más feas las cosas se ponen en el infierno, más al cielo sube uno”.

