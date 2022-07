Niurka Marcos reveló el acuerdo que existió para volver a ‘La Casa de los Famosos 2’ tras su eliminación

La vedette Niurka Marcos luego de haber sido eliminada de ‘La Casa de los Famosos 2‘ el pasado 20 de junio mostró su molestia al no estar de acuerdo con la decisión. Además, explicó que en su contra se llegó a desarrollar una campaña de desprestigio, y que desde su percepción eso habría impulsado su salida.

“Yo le doy mi rating, lo que yo hago, mi arte, mi talento, mi ingenio, mi imaginación, mis ocurrencias a quien yo quiera, a quien se la gane, a quien las valore. Ellos no la valoraron, ellos me destrozaron y yo no soy carnero de nadie. No les voy a dar nada más, les di suficiente y no lo valoraron, lo aplastaron, lo pisotearon, lo mal editaron y me desprestigiaron”, expresó para ese entonces.

Posteriormente comentó que no volvería al reality show como terminan haciendo aquellos que fueron eliminados, todo esto con el objetivo de manifestar lo que vivieron durante su participación donde permanecieron aislados de la realidad.

Sin embargo, para la sorpresa de muchos ella volvió al escenario donde compartió con Jimena Gallego y Héctor Sandarti. Además, también aprovechó para hablar de los comentarios negativos y en algunos casos hasta burlas que hubo por su religión. A su vez, explicó que todo se trató de una “negociación”.

“No pueden estar las gárgolas ahí porque yo no voy a lidiar con la plebe esa corrientera de las gárgolas, esas brujas no se van a dar el gusto en cadena internacional conmigo, hay clase. Para ser vulgar también hay niveles y yo soy la reina de la vulgaridad, tiene que estudiar mucho y hacer mucho postgrado de vulgaridad para poderme llegar. No lo permití: cero gárgolas. Yo solita me basto para subirte el rating”, dijo en una entrevista concedida a Mara Patricia Castañeda.

“Fui a la gala pero hasta el siguiente lunes después de una negociación de palabra“, le comentó a la periodista mexicana.

Desde su salida ha ofrecido diferentes entrevistas donde no solo mantiene su posición, también ha revelado detalles de cosas que sucedieron mientras ella fue concursante del reality show.

