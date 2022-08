Por qué algunas personas no sufren resaca

Beber demasiado alcohol puede provocar que algunas personas sufran los síntomas de la resaca a la mañana siguiente, estos pueden variar de persona a persona. También hay quienes aseguran que el consumo de alcohol no les provoca resaca, revisaremos cuál es la causa y también cómo prevenirla o reducir los síntomas.

Entre los más comunes de la resaca encuentran: fatiga, debilidad, sed, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas, dolor de estómago, vértigo, sensibilidad a la luz y al sonido, ansiedad, irritabilidad, sudoración y aumento de la presión arterial.

Los síntomas de la resaca pueden durar 24 horas o más. La persona debe esperar a que el cuerpo termine de eliminar del metabolismo los subproductos tóxicos del alcohol, para rehidratarse, curar el tejido irritado y restaurar la actividad inmunológica y cerebral a la normalidad.

“En general, cuanto más alcohol bebe una persona, peor será la resaca”, señala el Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y Alcoholismo (NIAAA).

Entre las causas de los síntomas de la resaca se encuentra la exposición al acetaldehído. Cuando las personas consumen alcohol el hígado convierte el etanol en acetaldehído, un subproducto tóxico que contribuye a la inflamación del hígado, el páncreas, el cerebro, el tracto gastrointestinal y otros órganos.

Hay algunas personas que pese a consumir alcohol, al día siguiente dicen no experimentar resaca. La razón puede estar en la manera en la que metabolizan el alcohol.

Ciertas enzimas ayudan a convertir el acetaldehído sustancias no tóxicas. Esas enzimas hepáticas pueden ser más abundantes, en algunas personas y menos abundantes en otras, señala a Well and Good la nutricionista, Amy Shapiro, fundadora de Real Nutrition.

Las personas con cantidades menos abundantes de enzimas que ayudan a deshacerse del acetaldehído pueden sufrir con mayor intensidad los síntomas de la resaca.

Las personas que parecen no experimentar resacas “son capaces de descomponer los subproductos, genética y metabólicamente, para que no les afecte al día siguiente”, dice Shapiro.

Cómo prevenir o reducir los síntomas de la resaca

1. Bebe con moderación

El NIAAA señala que la única manera de evitar una resaca por completo es no beber alcohol o consumir una cantidad mínima. Beber con moderación, para las mujeres es no más de una bebida y para los hombres, no más de dos.

2. Mantente hidratado

Bebe un vaso de agua antes de empezar a beber, entre tragos y de nuevo antes de acostarte. De igual manera si te despiertas durante la noche. Esto te mantendrá hidratado, ayudará a evitar la hinchazón, el cansancio, dolor de cuerpo y cabeza y otros síntomas.

3. Evita las bebidas alcohólicas de colores más oscuros

Harvard Health comparte que los experimentos han demostrado que los licores claros, como el vodka y la ginebra, tienden a causar resaca con menos frecuencia que los oscuros, como el whisky, el vino tinto y el tequila.

Los licores más oscuros, como el bourbon, tienden a tener niveles más altos de congéneres que los licores claros.

4. No bebas con el estómago vacío

La comida hace que el alcohol se absorba con una menor velocidad. Mejor si consumes carbohidratos como pasta, pan o arroz integral.

5. Elije un grado bajo de alcohol

Verifica el porcentaje alcohol de las bebidas y elige el número más bajo.

Te puede interesar:

–10 maneras en las que el alcohol afecta tu cuerpo

–El café no ayuda a “bajar la borrachera” ni a curar la resaca

–Consumir 5 o más bebidas alcohólicas en menos de 2 horas podría ser fatal