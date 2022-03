El café no ayuda a “bajar la borrachera” ni a curar la resaca

El café es una bebida que puede ser beneficiosa para la salud, pero contrario a lo que muchos creen, los expertos en salud aseguran que el café no es un remedio que ayude a disminuir el estado de ebriedad ni curar los efectos de la resaca.

La cafeína no puede “bajar la borrachera” ya que no tiene ningún efecto sobre el metabolismo del alcohol en el hígado, por lo que no reduce las concentraciones de alcohol en la sangre, ni reduce el deterioro debido al consumo de alcohol.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explican que en realidad, la cafeína, al ser un estimulante, solo enmascara los efectos depresivos del alcohol. Las personas podrían sentirse más alertas y pueden creer que estan menos alcoholizadas de como en realidad están y se ven, seguir bebiendo y aumentar los daños atribuibles al alcohol.

Beber café o ducharse no previene ni cura la resaca

No hay remedio que haya demostrado científicamente su eficacia para curar la resaca por haber bebido demasiado. De acuerdo Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo (NIAAA), no hay cura para la resaca que no sea el tiempo.

Cuanto más alcohol bebe una persona, peor será la resaca. Los síntomas pueden durar 24 horas o más.

No hay forma de acelerar la recuperación del cerebro del consumo de alcohol. Una persona debe esperar a que el cuerpo termine de eliminar del metabolismo los subproductos tóxicos del alcohol, para rehidratarse, curar el tejido irritado y restaurar la actividad inmunológica y cerebral a la normalidad.

El café es un diurético que te hace orinar más, lo que significa que no será de mucha ayuda para volver a llenar tus reservas agotadas. “Beber café en realidad podría ralentizar el proceso de rehidratación”, señala el Dr. James Roach a través de Cleveland Clinic.

“Si el café es parte de tu rutina habitual, es posible que desees tomar una taza pequeña, pero no te excedas”, aconseja el Dr. Roach.

El NIAAA señala que la única manera de evitar por completo una resaca es no beber alcohol en absoluto o mantener el consumo de alcohol al mínimo.

Recomendaciones para que los efectos de la resaca sean más leves:

Beber con moderación. El consumo moderado se considera hasta dos bebidas para los hombres y una bebida para las muejeres.

No beber con el estómago vacío. La comida hace que el alcohol se absorba con una menor velocidad. Mejor si consumes carbohidratos como pasta, pan o arroz integral.

Beber agua, antes de consumir alcohol, entre tragos y de nuevo antes de acostarte.

Evitar las bebidas alcohólicas de colores más oscuros. Harvard Health comparte que los experimentos han demostrado que los licores claros, como el vodka y la ginebra, tienden a causar resaca con menos frecuencia que los oscuros, como el whisky, el vino tinto y el tequila.

Los licores más oscuros, como el bourbon, tienden a tener niveles más altos de congéneres que los licores claros.

Evita consumir Tylenol o paracetamol, aún puede permanecer alcohol en el sistema y la combinación puede ser tóxica para el hígado.

