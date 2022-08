Salvador Zerboni le dice a Nacho Casano que él es sólo el premio de consolación de Daniella Navarro, en LCDLF2

Daniella Navarro compartió la suite del líder con Salvador Zerboni hace varias semanas, ahí la venezolana se le insinuó al famoso actor y villano de telenovelas. Sin embargo, el mexicano quiso ser un caballero y respetuosamente decidió decirle que no. A partir de ese día, según los fans del cuarto morado, la actriz cambió en su trato hacía Zerboni y prácticamente días después le declaró la guerra, llevándose a Laura Bozzo como su aliada, en contra del “Aluche”.

Sin embargo, pese al distancimiento, algunos fans aseguran que después de la paella, Daniella volvió a poner sus ojos en Zerboni y éste quiso ser educado, nuevamente, y respetar a su amiga y compañera de cuarto.

Muchos fans no entienden qué fue lo que llevó a Daniella a fijarse en Nacho Casano y creen que todo ha sucedido así debido al rechazo de Salvador. Razón por la cual, ella ahora podría estar queriendo ponerlo celoso.

Y es que, aún cuando su relación con Nacho es un todo un hecho, ésta no deja de poner sus ojos en Salvador, para ver cómo éste se acerca cada vez más a Ivonne Montero. Prueba de esto, la última fiesta que han vivido los famosos tras la eliminación de Laura Bozzo, en donde Daniella ve claramente cómo Zerboni baila pegadito con Ivonne al ritmo de “Escándalo” de La Sonora Dinámita.

Pero Salvador no ha dejado pasar la oportunidad y ante las cámaras de La Casa de los Famosos, el mexicano le ha hablado claro a Nacho Casano, teniendo como testigo al público del 24/7. “Brindo por el respeto”, dijo Zerboni. Previo a decirle a Nacho que él es únicamente el premio de consolación de Daniella Navarro. Porque horas antes había vuelto a rechazarla, bajo la premisa de respetarla.

Por momentos el Aluche sonaba arrepentido, parecía incómodo por haber dejado pasar su oportunidad con Daniella. Pero dentro de su reflexión, él mismo aseguraba que todo lo que estaba pasando La Casa de los Famosos no era de su estilo. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@lcdlf2022)

