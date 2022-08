Laura Bozzo da sus primeras palabras tras su salida de ‘La Casa de los Famosos’

Laura Bozzo ha sido la última eliminada de ‘La Casa de los Famosos’ y los cinco finalistas se conocen. La presentadora de televisión de origen peruano salió del reality show de Telemundo tras enfrentarse en la eliminatoria a Nacho Casano, Daniella Navarro, Toni Costa y Salvador Zerboni, quienes están ya en la final junto a Ivonne Montero.

Tras su salida de la casa Laura Bozzo ofreció ante las cámaras de Telemundo sus primeras palabras com ex participante de ‘La Casa de los Famosos’: “Muy contenta de verdad, me siento muy orgullosa de mi participación, de haber podido ser como soy y salir de la misma razón porque yo prefiero salir con la cabeza en alto y con dignidad a estar en un lugar donde hay que arrancarse el corazón por $200,000 dólares. ¡Se los regalo!”, exclamó Bozzo en medio de aplausos y gritos del público.

‘La Casa de los Famosos’ está a una semana de terminar y los cinco finalistas celebran haber llegado a esta instancia de la competencia. La primera finalista fue Ivonne Montero, quien aseguró estar en la final del reality show en la última prueba semanal, mientras que los demás finalistas estuvieron todos en riesgo de salir tal como sucedió con Laura Bozzo.

El público del programa había manifestado en varias ocasiones que la presentadora de origen peruano debía salir de la competencia debido a los comportamientos que tenía dentro de la casa. Bozzo estuvo involucrada en diversas discusiones, junto a Daniella Navarro, con Ivonne Montero y Salvador Zerboni y esos fueron algunos de los motivos por los que se exigía su salida del programa.

El próximo 8 de agosto se conocerá quién es el ganador de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’.

Sigue leyendo: Laura Bozzo sale de ‘La Casa de los Famosos’ a una semana de la final

Una nueva pelea entre Daniella Navarro y Salvador Zerboni hace que el público diga “Fuera Daniella”

Laura Bozzo hace una petición “urgente” en ‘La Casa de los Famosos’

Daniella Navarro en ‘La Casa de los Famosos’ cumple con una promesa que le hizo a su hija