Se cancela la boda de Gabriel Soto e Irina Baeva de manera indifinida

A pesar de que Gabriel Soto e Irina Baeva no han dejado de mostrar su entusiasmo por contraer matrimonio, todo parece indicar que el tan esperado evento va a tener que posponerse por tiempo indefinido.

En entrevista para Televisa Espectáculos, el actor informó que el enlace no se llevará a cabo este año como se tenía planeado originalmente, pues debido al conflicto bélico que hay entre Rusia y Ucrania los familiares de la actriz no pueden viajar.

“Todo se puso en pausa por la guerra que hay ahorita, pues los papás de Irina no pueden venirse para acá. Ella habló con su papá y él le dijo que de aquí a un año definitivamente no se iba a poder, así que seguramente será el año entrante. No es tanto que no puedan viajar, sino que la situación está muy incierta y no quieren arriesgarse”, contó Gabriel.

Para finalizar, el histrión señaló que mientras se retoman los preparativos de la boda él estará inmerso en las grabaciones de la telenovela “Los Caminos Del Amor”, mientras que la actriz esperará a que le llegue un nuevo proyecto en la pantalla chica.

