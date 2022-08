¿Un cuarto romance? Adamari López hizo un comentario que vincula a Toni Costa con Daniella Navarro

La actriz Daniella Navarro desde su participación en ‘La Casa de los Famosos 2’ no ha dejado de ocupar los titulares de la prensa nacional e internacional por los romances fugaces que ha tenido dentro del reality show, y que más de uno ha quedado sorprendido por el comportamiento de ella.

A la venezolana hasta el momento se le han conocido tres amoríos, el primero lo protagonizó con Eduardo Rodríguez, y que terminó mucho antes de él salir de la casa de habla hispana más famosa de la actualidad, luego con Salvador Zerboni de quien dijo que el tamaño de su miembro es pequeño, y ahora con Nacho Casano, bastante sorpresivo para la audiencia, pues al inicio mostraron que no se caían nada bien.

“Se empezaron a toquetear ahí anoche en la cena agarraditos de la mano. Y hubo un beso que vamos a ver esta noche en el programa”, dijo Jorge Bernal.

Sin embargo, ahora todo toma un nuevo rumbo, o al menos así es para la conductora Adamari López, quien durante una transmisión del programa ‘Hoy Día’ aseguró que su expareja, Toni Costa se había besado con Daniella, palabras que dejaron a varios de los presentes perplejos, pues nadie se lo esperaba.

“Pero (Nacho) no fue con la única persona con la que se besó. Daniella se besó con Toni también”, aseguró la madre de Alaïa Costa López.

Los internautas estallaron las redes sociales manifestando que esa acusación que hizo Adamari nunca sucedió. A su vez, muchos aprovecharon para pedirle a ella que termine de superar al bailarín español y que no busque perjudicar la relación que él tiene con Evelyn Beltrán. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

“Adamari enseña pruebas please”, “Adamari quiere es quitar la relación que Toni tiene afuera”, “Toni nunca haría eso por respeto a su hija y familia”, “No, eso es una vil mentira. Toni nunca se ha besado con Daniella”, “Yo no vi ese beso con Toni y nunca me pierdo el programa“, “Si hubiese sucedido lo hubiesen pasado en las galas”, “No inventes Adamari”, fueron algunos de los comentarios.

Te puede interesar:

· Toni Costa sigue dando detalles de su vida personal y revela un acuerdo que tiene con Adamari López

· Toni Costa y Daniella Navarro desafiaron a Laura Bozzo por su comportamiento en ‘LCDLF2’

· Adamari López no habría recibido elevada suma de dinero para sorprender a Toni Costa con Alaïa