Adamari López espera que Toni Costa cumpla su promesa en caso de ganar ‘LCDLF2’

El bailarín español Toni Costa se ha consagrado como uno de los participantes más fuertes en ‘La Casa de los Famosos 2’ desde el pasado 10 de mayo. A su vez, el reality show se encuentra en la recta final y será el próximo lunes 8 de agosto cuando se conozca al participante que se lleve los 200 mil dólares que están en juego.

Mucho ha transcurrido desde que el también coreógrafo le respondió un comentario a uno de los seguidores en la red social Instagram. Por ello, se desconoce si realmente cumplirá la promesa que hizo, también podría hacer uso de ese dinero en él, así como en su nueva pareja, Evelyn Beltrán. No obstante, habría que esperar algunos días para saber si será Costa el que se lleve el gran premio.

En el programa ‘Hoy Día’ no han perdido detalles de lo que sucede en la casa más famosa de habla hispana del momento. Además, Adamari López es una de las conductoras, y aprovechó la ocasión para resaltar que: “Yo esperando que cumpla, tiene algo que ver con la niña, esperemos que esté ahí“.

La expareja del concursante manifestó esas palabras que muchos no terminaron de entender, lo que dejó claro es que se trataría de lo que él haría con la cantidad de dinero que recibiría por parte de Telemundo de resultar ganador. Por ello, la puertorriqueña espera que el padre de Alaïa cumpla su promesa.

López en las declaraciones que ha ofrecido sobre el programa ha resaltado que no le parece sorprendente que el español haya llegado hasta el final. De hecho, explicó que entre sus visiones está él como uno de los tres finalistas.

“Lo veo entre los tres finalistas a él, a Ivonne Montero y a Salvador Zerboni”, añadió en el programa de televisión ‘Hoy Día’.

También resaltó que la pequeña se siente muy feliz de ver la participación de su progenitor durante todos estos meses donde ha permanecido aislado de la realidad: "Mi hija está muy contenta, feliz de que su papá esté en La Casa de los Famosos", expresó.

Tras una publicación que Costa realizó hace algún tiempo uno de sus seguidores le preguntó qué haría con el dinero de resultar el ganador y él respondió que le compraría una casa a su hija.

