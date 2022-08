Las cadenas de restaurantes de “inspiración mexicana” se encuentran entre las más populares entre los estadounidenses. Revisamos cuál es la cadena de comida rápida mexicana favorita en Estados Unidos en el último año.

Además de las hamburguesas, la pizza y el pollo frito, los tacos son una de las comidas más populares de las grandes cadenas estadounidenses de comida rápida.

Según una encuesta de YouGov de 2019, la comida mexicana se clasificó como la segunda comida más popular del país. Top Agency señala que desde el comienzo de la pandemia el consumo de tacos aumentó un 12.8 %.

El estudio de TOP Data muestra que uno de cada cinco estadounidenses come al menos un taco por día. Mientras que el 23 % de los estadounidenses no come tacos, el 42% come entre cuatro y 12 tacos al mes, y el 5 % disfruta de 64 o más al mes.

Cadena de comida rápida mexicana favorita en Estados Unidos

Chipotle Mexican Grill es la cadena comida rápida mexicana más popular en Estados Unidos. Siendo la numero uno en: Alabama, Delaware, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana, New Jersey, New México, North Carolina, North Dakota, Ohio, Rhode Island, Tennessee y Vermont.

Taco Bell es la segunda cadena de tacos favorita en más estados del país, incluyendo Colorado, Idaho, Kansas, Maine, Mississipi, Nebraska, New Hampshire, Oregon y South Dakota.

Qdoba Mexican Eats ocupa el tercer lugar como la cadena favorita de comida rápida mexicana. Es la número uno en Arizona, California, Connecticut, florida, Minnesota, South carolina y Virgina.

Taco John’s la cadena favorita en Nueva York

En Nueva York, la cadena de tacos favorita es Taco John’s, seguido de Moe’s Southwest Grill y Chipotle Mexican Grill, mientras que Qdoba Mexican Eats se encuentra en el cuarto favorito y Del Taco ocupa el quinto sitio.

TOP Data utilizó una combinación de datos de rastreo GPS en las cadenas de restaurantes de tacos más grandes y una encuesta de 1,000 estadounidenses.

Las cadenas estadounidenses de restaurantes de “inspiración mexicana” como Taco Bell y Chipotle, han sido tan exitosas que han logrado expandirse fuera del país.

Chipotle, la cadena favorita según los datos del estudio, tenía de 3000 restaurantes al 30 de junio de 2022 en los Estados Unidos. La compañía que también tiene restaurantes en Canadá, el Reino Unido, Francia y Alemania asegura que es la única empresa de restaurantes de su tamaño que posee y opera todos sus restaurantes.

Te puede interesar:

–Taco Bell trae de vuelta la pizza mexicana de forma permanente

–Duolingo abre taquería que ofrece tacos callejeros estilo CDMX

–Restaurante mexicano, uno de los seis ganadores de America’s Classics Award 2022