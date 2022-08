Dani Alves tras su llegada a Barcelona: “La vida me regala el derecho de despedirme del Camp Nou”

El lateral brasileño de Pumas UNAM Dani Alves llegó a Barcelona con motivo de disputar el Trofeo Joan Gamper y aprovechó su arribo para declarar lo afortunado que se siente por regresar al Camp Nou al menos una vez más.

En palabras de Alves, la posibilidad de regresar a España para jugar un partido más en el estadio donde disputó la mayor cantidad de partidos en su carrera “es un regalo”

“La vida me regala el derecho de venir a jugar con Pumas y jugar en el Camp Nou para despedirme“, comentó el carrilero carioca en una entrevista con TUDN USA.

De igual manera Alves recordó que a pesar de haber tenido una segunda etapa en el FC Barcelona tras su paso por PSG, Juventus y Sao Paulo, no fue su mejor experiencia y considera que salió por la “puerta de atrás”.

“Me sacaron por la puerta de atrás la penúltima vez. Esta vez no fue por atrás porque acabó mi contrato. ¿Qué sucede?, nada, ciao. No esperaba mucho más. Al fin y al cabo firmé por seis meses y los cumplí”, añadió.

En entrevistas previas ya Alves aseguró que llegó a Pumas con el objetivo de ganar y que tiene en mente estar dentro de los futbolistas convocados para el Mundial de Qatar 2022.

De ganar algún título con su nuevo equipo alcanzará los 43 trofeos en el fútbol profesional y seguirá aumentando su leyenda como el jugador más ganador en la historia del fútbol.

