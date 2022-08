Encuesta arroja a Daniella Navarro como la eliminada de esta noche, en La Casa de los Famosos 2

Laura Bozzo quedó fuera de La Casa de los Famosos y un día bastó para que viera una serie de videos que la llevaron a concluir que Daniella Navarro la manipuló, para ponerla en contra de Salvador Zerboni. Por esta razón, la señorita Laura no sólo le ha dado la espalda, sino que además tuvo un completo arranque de ira en el programa en vivo conducido por Héctor Sandarti y Jimena Gallego.

Laura Bozzo le ha dejado al público que ya no existe una relación entre ella y Daniella Navarro. Y parece que el impacto que tuvieron las palabras de la conductora de televisión ha sido debastador para la venezolana, ya que por primera vez la actriz aparece con los números más bajos en las votaciones del público, que comparte la cuenta de Instagram LCDLF2 _VIP.

Las palabras de Laura Bozzo en contra de Daniella Navarro han suscitado todo tipo de reacciones. Muchos están a favor y aplauden que por fin todo haya sido expuesto. Mientras que muchos otros, también, están en contra. No critican el mensaje en si, pero sí descalifican las formas en las que la peruana se expresó tanto de Navarro como de Nacho Casano, ésta incluso arremetió en contra de Toni Costa. View this post on Instagram A post shared by ChismecitoChannel😻 (@chismecitochannel)

La salida de Laura Bozzo y su presencia en el set desató todo tipo de recriminaciones entre los participantes. Y por primera vez, Natalia Alcocer estuvo durante algunos minutos en el banquillo de los acusados. Julia Gama destacó que la gran amiga de Nacho, que además se dice ser feminista usó en su contra las mismas palabras que éste le recrimina a Laura. Y así mismo, Rafael Nieves le recordó a Natalia que ella tampoco defendió a Ivonne Montero cuando su amigo la llamó prostituta, destacó que cuando éste le contó todo lo que le dijo, ella se limitó a reír. View this post on Instagram A post shared by ChismecitoChannel😻 (@chismecitochannel)

