Laura Bozzo dice que va a recibir a Daniella Navarro cuando salga de ‘La Casa de los Famosos’

Laura Bozzo fue la más reciente eliminada de ‘La Casa de los Famosos’ y salió del reality show de Telemundo muy enojada con Daniella Navarro, quien había sido su compañera y amiga durante todo el tiempo que estuvieron dentro del programa.

La razón del enojo de la presentadora de origen peruano fue el romance que surgió entre Navarro y Nacho Casano, el cual le confesaron durante la cena previa a la ceremonia de eliminación. “A mí me hubiera gustado que esto se diera cuando no estuviera en medio de una eliminación… Yo los felicito y estoy feliz por ti, me encanta”, dijo en principio y la respuesta de Navarro fue: “Suenas demasiado hipócrita”.

“Esperaste este momento conociéndome como me conoces tres meses, porque me conoces suficiente para saber la gran estrategia que hicieron para decirme en este momento…”, agregó la presentadora de televisión en ese momento.

Tras la molestia que le generó este romance y su salida de la casa, Bozzo asistió a las galas y sentenció en un tras cámaras publicado por Osvaldo Ríos: “Yo voy a venir mañana, yo tengo que venir todas las galas a hacer escándalo, perdoname. Se van a aburrir sin mi. A los que salgan… cuando salga Daniella yo la voy a recibir. Yo Laura Bozzo la voy a recibir. 5 millones de vistas va a tener el programa”.

Del romance de Daniella Navarro y Nacho Casano en una entrevista que le hicieron a Bozzo ella expresó. “La relación entre Nacho y Daniella… Por favor. Eso es una burla al ser humano porque Nacho ofendió a una mujer mexicana y ahora utiliza a Daniella para quedarse nuevamente en la casa…”.

Asimismo, otros ex participantes de ‘La Casa de los Famosos’ ni siquiera les dieron el beneficio de la duda por el romance que ahora mantienen y que no dudan en presumir ante las cámaras. “Yo le puedo dar el beneficio de la duda a mi hermano Nacho, ¿pero con Daniella?”, dijo Juan Vidal.

