Fernando Carrillo aclaró los rumores del supuesto trío con una modelo transexual

El actor Fernando Carrillo protagonizó un escándalo hace dos años debido a que se habían filtrado rumores de su vida íntima, pues se trataba de haber realizado un trío donde presuntamente estaba incluida una modelo transexual y según habría estado Pedro Ferriz, hijo del periodista mexicano que lleva el mismo nombre.

Explicó que ya hay personas que están encargadas de solventar el mal entendido que manchó su nombre luego que anunciaran detalles de algo que aparentemente jamás hizo.

“Eso está en manos de los abogados y yo creo que alguien miente y distorsiona cualquier tipo de realidad, pero sobre todo, miente, le hace bullying a todo el gremio artístico, inventando mentiras descabelladas, debería haber un castigo para alguien que calumnia”, explicó en un encuentro en México que realizó con la prensa.

En aquel momento su representante compartió un video donde el venezolano se defendía de las “calumnias” que habían hecho. La situación se habría generado luego de una noticia que fue publicada en ‘TV Notas’.

“Es verdaderamente triste, insólito, lo que pasa en algunos medios de comunicación, lo irresponsables que son, lo vulnerable que somos los artistas ante medios de comunicaciones tan deplorables. No crean en esta falsa nota, ni siquiera conozco a estos personajes con los que me involucran”, explicó en el audiovisual.

En los últimos días se ha estado hablando de lo que sería su incursión en OnlyFans, y fue durante este encuentro donde despejó todas las dudas que existían sobre este tema. Además, explicó que está dispuesto a vender fotos que contengan desnudos sin caer en contenido vulgar para quienes deseen acceder al material exclusivo.

“No, no he tenido críticas por el lado cristiano, y si de repente unas personas que quieren verlo como algo no de Dios, yo creo que lo que hay es que dejar el tabú del desnudo, una cosa es lo artístico, un desnudo cuidado, bonito, otra cosa es la pornografía, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, yo creo que si aprendiéramos a aceptarnos y no estar señalando, o perdemos el tabú por lo que es natural, por lo que es de Dios, entonces no tendríamos que ver nada con horror”, añadió.

Carrillo de 56 años ya cuenta con 17 publicaciones en la mencionada plataforma, mientras que el costo de la suscripción es de 15 dólares por mes.

