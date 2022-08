Filtran supuesto audio de Niurka Marcos hablando mal de sus hijos

Niurka Marcos Calle no deja de ser un referente para una industria del entretenimiento empeñada en seguirle los pasos dentro y fuera del escenario, pues su peculiar manera de hacerle frente a la vida siempre resulta un tema controversial.

Recientemente, en el programa “Chisme No Like” se presentó un supuesto audio donde la vedette, cantante, bailarina y actriz cubana, aparentemente ventila lo irresponsables que son sus tres hijos Kiko, Romina y Emilio Osorio.

En primera instancia en la grabación se exhibe al vástago mayor como un inmaduro y desesperado joven.

“Dejé de consentir y podría decir egoístamente de comprar, porque uno no se da cuenta, pero con tal de que todo el mundo esté feliz, es ‘toma y vete de compras’.

A mi hijo, Kiko, el mayor, cuando terminó la universidad, lo ayudé dos años. Le puse dos farmacias, pasó todo un año, y no le gustó, porque dijo que no se desenvolvió y se fue a Europa, y todo ese dinero se fue al caño“, señala parte del audio.

Ninguno de sus vástagos apoya a la cubana

Después, la voz que se le acredita a Niurka señala que la rebeldía de sus hijos detonó desde el momento en que les pidió contribuir con los gastos de la casa.

“Este año he tenido trabajo sólo para sacar para mis necesidades y no me dio para más, pero ciertamente ahí llegó la rebeldía, cuando empecé a decirles a los tres ‘ya hay que aportar para la casa, ya están trabajando’. Emilio, que es el más chiquito, el que más gana de los tres, ‘¿qué vas a pagar?’ y me dice ‘bueno, hago súper y pago el gas’. ‘Romina tú pagas el Izzi y ¿Kiko tú que vas a pagar?’ Nunca me lo dijo”, señala la mujer en la grabación.

Y el punto álgido del audio se produjo en el momento en que aparentemente la cuba perdió la compostura y se refirió a sus hijos calificándolos de parásitos.

“Y eso fue lo que pasó este año. La metamorfosis y esa carga que tenía de mantener, literalmente, aunque duela, a huevones, parásitos”, enfatizó.

A pesar de lo controversial que puede resultar la grabación, se desconoce cuándo se produjo, pues denota que no ser reciente ya que Romina, la hija de Niurka lleva poco más de un año de haberse independizado de su familia.

