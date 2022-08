Christina Ricci recuerda cómo Johnny Depp le explicó qué era la homosexualidad cuando ella tenía 9 años

Christina Ricci ha revelado que fue nada menos que Johnny Depp quien le enseñó sobre la homosexualidad, cuando tenía nueve años.

En Andy Cohen Live de SiriusXM, Ricci relató la divertida anécdota y dijo que Depp le explicó en los términos más simples lo que significa ser gay, todo por un conflicto que se suscitó en el set de filmación de la cinta ‘Mermaids’, de 1990.

La actriz inició comentando que una persona estaba siendo homofóbica y que le dijo al equipo de la película que no sabía qué era la homofobia, lo que la llevó a hablar con su coprotagonista Winona Ryder, quien en ese momento estaba en una relación con Johnny. Cuando Winona no pudo encontrar las palabras para explicarle la homosexualidad a Christina, puso a Johnny al teléfono con ella.

“Había pasado algo en el set. Una persona le gritaba a otra y decían algo sobre la homofobia que yo no entendía. Estaba en el camerino con Winona- quien entonces era novia de Depp- y no supo explicármelo, así que llamó a Johnny y él me lo dijo lo que era“, describió.

“Recuerdo que me contó: ‘Es cuando un hombre quiere tener sexo con otro hombre y cuando una mujer quiere tener sexo con otra mujer'” Christina Ricci

Según Christina, que se encuentra promocionando la última temporada de la serie web ‘Yellowjackets’, Johnny Depp lo explicó en “los términos más simples” y “con mucha naturalidad”, y que eso fue lo que a ella le gustó.

Sin embargo, Cohen procedió a señalar la ironía de que Christina hablara con Winona y Johnny cuando su otra coprotagonista, Cher, a quien muchos consideran un icono queer, también estaba en el cast.

“Me encanta que Winona Ryder haya tenido que llamarle a Johnny Depp para que obtuvieras esta historia que no pudo describir de alguna manera, o sea, tenías a Cher en el siguiente camerino”, dijo. “Lo sé, deberíamos haber corrido hacia ella”, agregó por su parte Ricci.

Christina Ricci y Johnny Depp protagonizaron varias películas al final de los años noventa y al inicio de los 2000, pero más allá de su relación laboral y el desarrollo de su carrera actoral, parece que el protagonista de ‘Pirates of the Caribbean’ dejó una huella imborrable en la vida personal de la actriz.

Casi una década después, Ricci volvió a formar equipo con Johnny y filmó su primera escena de sexo con él en ‘Sleepy Hollow’, pero bromeó afirmando que fue una escena un tanto “rara” porque lo considera “como un hermano”.

