Daniella Navarro le pide perdón a las fans de Ivonne Montero, éstas imitan la educación de la cantante y le responden con respeto: “Disculpas no aceptadas”

Daniella Navarro le dedicó unas duras palabras, el día de ayer, a Ivonne Montero. Desde el set y conectados al televisor que hay dentro de La Casa de los Famosos, la venezolana le dijo: “Tu manipulación no funcionaba conmigo, pero te funcionó muy bien porque sigues ahí en el juego, así que… Para mi tú no te mereces ser ganadora”.

Palabras más, palabras menos, Daniella Navarro atacó a Ivonne Montero y esta vez lo hizo en un programa completamente en vivo, que pudo ser visto por todos los televidentes que religiosamente siguen las galas conducidas por Héctor Sandarti y Jimena Gallego.

Ivonne quedó sorprendida ante esta nueva muestra de agresividad en su contra. Se limitó a sonreír y dedicarle palabras como: “Bendiciones”. Mientras que Navarro insistía en no creerle.

Más tarde, Daniella Navarro realizó un Live vía Instagram, en donde le pidió perdón a los fans de Ivonne Montero. Éstos, imitando los buenos modales de Ivonne se limitaron a contestarle con todo respeto: Disculpas no aceptadas”.

Pero en esta parte del Live compartido por ChismecitoChannel, Daniella Navarro recibió muchos otros mensajes por parte de los fans de Ivonne, que le reclaman que hasta el último momento ésta ha mantenido una postura confrontativa en contra de la actriz mexicana, quien nunca ha querido meterse en su camino, mientras que ella misma parece querer siempre buscar la oportunidad para desdeñarla, y ahora no sólo dentro de La Casa de los Famosos, sino también a nivel público e internacional.

Así las respuestas de los fans de Ivonne Montero, hacía Daniella Navarro: “¡Disculpas no aceptadas! Sigue hablando 💩 Así como ella no cree en Ivonne, tampoco los fans de Ivonne le creemos a Daniella. Nosotros vimos el 24/7 y cómo habló de ella y la atacó”. Luego muchos otros de “Payasa”, no la bajan.

