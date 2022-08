El público se enfurece con Toni Costa por cómo está hablando de Salvador Zerboni y de Ivonne Montero

Toni Costa ha avanzado hacía la final de La Casa de los Famosos junto a Ivonne Montero, Salvador Zerboni y Nacho Casano. Sin embargo, muchos creen que el español ha empezado a perder los papeles y hay quienes dicen: “Ahí está la verdadera cara de Toni Costa”.

Después de la eliminación de Daniella Navarro, Toni Costa y Nacho Casano hablaban en la habitación, y fue ahí en donde el ex de Adamari López dijo: “Quedarnos con estos dos individuos”. Parece que el bailarín no ve con buenos ojos el pase a la gran final de Montero y Zerboni. Ahora los fans están muy molestos con el español, ya que afirman que en los últimos días, no sólo se le ha visto hablar mal de Ivonne, sino ser doble cara con Salvador Zerboni. A quien tiene ahí a la mano para bromear, pero no se atreve a decirle todo lo que piensa de él en la cara.

Los fans están molestos con Toni, porque ahora éste se dedica a decirle a Nacho que Salvador Zerboni es un cobarde, pero se calla cuando a éste lo tiene cerca o de frente. Por esto los fans del programa y que siguen el show de cerca a través del 24/7 dicen ahora: “¡Toni sacando su verdadera cara! No sé cómo ha llegado a la final, porque yo no veo la gran gente que tiene, igual que Nacho. Ahí hay una vaina rara con ese programa. La otra Daniella después de nadar tanto se ahogó en lo bajito, por estar de sabrosa y -predicando- en que ella si y la otra no”.

Y los fans dicen mucho más en contra de Toni: “Toni hasta me a hecho pensar que le gusta Daniella, 🤷‍♀️porque le dolió que saliera y está actuando medio raro. Mal me cae ese Toni”, “Dios mio jajaja @toni esto quieres que mire tu hija por Dios”, “Toni cuando salga y vea todos los vídeos se va a llevar muchas sorpresa, ahora el Nacho el más amigo cuando nunca lo soportó y hasta decía que lo quería golpear”. View this post on Instagram A post shared by ChismecitoChannel😻 (@chismecitochannel)

Lee más de La Casa de los Famosos aquí:

“A Daniella Navarro los besos de Nacho Casano le salieron caros”, dice el público de LCDLF2

Julia Gama expone a Natalia Alcocer y los fans estallan en apoyo a la brasileña: La Casa de los Famosos

Encuesta arroja a Daniella Navarro como la eliminada de esta noche, en La Casa de los Famosos 2